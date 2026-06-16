Туристы жалуются на запах гнили: пляжи Майорки заполонили водоросли, которые не могут убрать (фото)

Один из самых красивых пляжей на острове Майорка под названием "Эс-Кому", входящий в состав Плайя-де-Муро — самого длинного пляжа курорта, страдает от морской травы. Туристы обожают там отдыхать, но сейчас он выглядит ужасно.

А всё потому, что побережье заполонила коричневая растительность, которая к тому же имеет неприятный запах, пишет BILD.

По информации издания, пляж утратил свою привлекательность из-за морской травы, выброшенной на берег морем. Ею устланы километры песчаного побережья. В результате это затрудняет доступ к воде. Кроме того, отдыхающие жалуются на запах гниения.

Однако разлагающиеся растения нельзя просто убрать. Ведь пляж расположен в природном парке Альбуфера, где действуют специальные правила охраны природы. Морская трава защищает береговую линию от эрозии.

СМИ сообщают, что в минувшее воскресенье на пляже все еще лежали увядшие водоросли, но сильного запаха уже не было. Несмотря на это, в воде было много туристов.

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Однако остатки морских водорослей по-прежнему вымываются на берег Плайя-де-Муро. Некоторые участки регулярно очищаются, а другие, например, загрязнённый пляж Эс-Кому, — нет.

Соледад Эрнандес Фото: Скриншот

31-летняя Соледад Эрнандес, работающая спасательницей, считает, что это не создает проблем для туристов.

"Здесь не воняет, это совсем не проблема. Несколько водорослей прилипают к телу во время плавания. Но здесь есть душевые", — рассказала она.

Но туристам придется смириться с такими условиями отдыха. Ведь согласно правилам, муниципалитет может убирать остатки морских водорослей только в случае наличия рисков для здоровья или безопасности и только при наличии предварительного разрешения соответствующего министерства сельского хозяйства.

На пляже Эс-Кому, окруженном дюнами, уборка растительности запрещена вообще. Однако именно туда прибой часто выбрасывает большое количество морских водорослей

Напомним, что двое туристов из США, решившие полакомиться мороженым на площади Пьяцца Навона в Риме, стали жертвами мошенничества. Ведь они заплатили за две порции на вынос 44 евро.

Кроме того, "Фокус" писал о 10 самых недорогих туристических городах Европы для отдыха. В то же время есть места, где можно провести выходные за 15–20 тысяч, при этом насладившись культурой, архитектурой или природой Европы.