Туристи скаржаться на запах гнилі: пляжі Майорки заполонили водорості, які не можуть прибрати (фото)

Один із найгарніших пляжів на острові Майорка під назвою "Ес-Кому", який є частиною Плайя-де-Муро — найдовшого пляжу курорту, потерпає від морської трави. Туристи обожнюють там відпочивати, але зараз він виглядає жахливо.

А все тому, що узбережжя заполонила коричнева рослинність, що має також неприємний запах, пише BILD.

За інформацію видання, пляж втратив свою привабливість через морську траву, яку викинуло на берег море. Нею встелені кілометри піщаного узбережжя. Відтак, це ускладнює доступ до води. Крім того, відпочивальники скаржаться на запах гниття.

Натомість рослини, що розкладаються, не можна просто прибрати. Адже пляж розташований у природному парку Альбуфера, де діють спеціальні захисні правила. Морська трава захищає берегову лінію від ерозії.

ЗМІ повідомляє, що минулої неділі на пляжі все ще лежали зів'ялі водорості, але сильний запах вже не відчувався. Попри те у воді було багато туристів.

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Але залишки морських водоростей продовжують потрапляти на берег Плайя-де-Муро. Деякі ділянки регулярно очищаються, а інші, як-от уражений пляж Ес-Кому, ні.

Соледад Ернандес Фото: Скріншот

31-річна Соледад Ернандес, яка працює рятувальницею, вважає, що це не створює проблем для туристів.

"Тут не смердить, це зовсім не проблема. Кілька водоростей прилипають до тіла під час плавання. Але тут є душові", — розповіла вона.

Але туристам доведеться прийняти такі умови відпочинку. Адже згідно з правилами, муніципалітет може видаляти залишки морських водоростей тільки за наявності ризиків для здоров'я чи безпеки, і тільки попереднього дозволу відповідного міністерства сільського господарства.

На пляжі Ес-Кому оточеному дюнами, прибирання рослинності не дозволяється взагалі. Однак саме там прибій часто викидає велику кількість морських водоростей

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