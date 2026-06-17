В красном платье и на каблуках ремонтирует машину: водительница троллейбуса стала звездой соцсетей (видео)

Видео с женщиной, которая ремонтировала тросы троллейбуса в столице, вызвало восторг в соцсетях. В туфлях на каблуках она поднялась по лестнице, чтобы установить штанги троллейбуса на контактную сеть.

На днях в Киеве в местных пабликах появилось видео, на котором видно, как хрупкая женщина в красном платье и на каблуках приводит в порядок токоприемники троллейбуса. Ролик был опубликован в сети Threads.

Женщина на каблуках ремонтирует троллейбус

На видео видно, что водительница вышла на работу в красивой одежде: в элегантном красном платье и на каблуках.

"Водительница в платье и на каблуках ремонтирует троллейбус в Киеве. Обычная украинская женщина", — говорится в подписи к видео.

Кроме того, водительница троллейбуса поразила пользователей сети своим профессиональным мастерством. Ведь она с легкостью натягивала тросы с троллейбуса. Ей удается выглядеть красиво даже при натягивании штанги и при подъеме по лестнице на каблуках.

Відео дня

Водительница киевского троллейбуса в легком платье и на каблуках ремонтирует машину Фото: Скриншот

В комментариях в основном восхищаются ловкостью и элегантностью украинской женщины. Но не обходится и без негатива. Некоторые пользователи упоминают об одежде и обуви для работы водителем троллейбуса.

Напомним, что две пенсионерки из Киева рассказали о своей дружбе, длившейся 56 лет, и раскрыли размер пенсий научных сотрудников в столице. Блогерша Ангелина Пичик, как обычно, спросила у прохожих, сколько денег нужно для комфортной жизни в Киеве.

Кроме того, "Фокус" писал , что женщина рассказала, как наглая незнакомка заняла её заранее забронированное место в самолёте. Это вызвало ссору на борту, пока она пыталась вернуть то, за что заплатила.