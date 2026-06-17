У червоній сукні та на підборах лагодить машину: водійка тролейбуса стала зіркою соцмереж (відео)

Відео жінки, яка ремонтувала троси тролейбуса в столиці викликало захоплення у соцмережах. У підборах вона піднялася по драбині, щоб встановити штанги машини на контактну мережу.

Цими днями у Києві у місцевих пабліках з’явилося відео, де видно, як тендітна жінка у червоній сукні та на підборах приводить до лааду струмоприймачі тролейбуса. Ролик був опублікований у мережі Threads.

Жінка на підборах лагодить тролейбус

На відео видно, що водійка вийшла на роботу у красивому одязі: елегантній червоній сукні та підборах.

"Водійка в сукні та на підборах лагодить тролейбус у Києві. Звичайна українська жінка", — йдеться у дописі під відео.

Також водійка тролейбуса вразила користувачів мережі своєю професійною майстерністю. Адже вона з легкістю натягувала троси з тролейбуса. Її вдається виглядати красиво, навіть натягуючи штанги та під час підйому драбиною на підборах.

Відео дня

Водійка київського тролейбуса у легкій сукні та на підборах лагодить машину Фото: Скріншот

У коментарях переважно захоплюються вправністю та елегантністю української жінки. Але не обходиться без негативу. Деякі юзери згадують про одяг і взуття для роботи водієм тролейбуса.

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