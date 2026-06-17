Старые фотографии американцев 1936 и 1938 годов озадачили людей: что попало в кадр

Фотография, сделанная в 1936 году в Бруклине, убедила некоторых людей в том, что путешествия во времени возможны. Но это не единичный случай, ведь в сети появилась ещё одна старая фотография, на которой, возможно, тоже запечатлён мобильный телефон.

На обычном снимке улицы Нью-Йорка, сделанном в 1936 году, внимательные пользователи социальных сетей заметили мужчину с мобильным телефоном — за десятилетие до изобретения этого устройства, сообщает Daily Star.

Люди убеждены, что эта деталь на фото служит доказательством существования путешествий во времени. На фотографии видна улица на Юнион-сквер в Бруклине, но один человек, запечатлённый камерой, делает нечто совершенно необычное для того времени.

Мужчина, которого видно на переднем плане кадра, как будто держит у уха мобильный телефон — устройство, которое появится через пять десятилетий.

Эта деталь заставила конспирологов искать ответы. Некоторые из них утверждают, что этот человек — путешественник во времени.

Відео дня

Хотя это не точно, ведь, возможно, мужчина держит у уха совсем другой предмет или просто чешет голову.

Уже не в первый раз на старой фотографии виден "мобильный телефон"

По словам других пользователей социальной сети, кинокадры 1938 года, опубликованные на YouTube, также подкрепили теорию о том, что "путешествия во времени реальны".

На видео видна группа людей, идущих к камере, но особое внимание привлекает одна молодая женщина, которая держит что-то, прижатое к голове.

Женщина оживлённо разговаривает, пробираясь сквозь толпу и крепко прижимая что-то к голове одной рукой. Это также заставило конспирологов гадать, разговаривала ли женщина по мобильному телефону или просто держала у уха совсем другой предмет.

Женщина из видео 1938 года Фото: Скриншот

Впоследствии один из пользователей YouTube заявил, что женщина, запечатлённая на видео, была их прабабушкой и что она действительно пользовалась мобильным телефоном.По мнению пользователя YouTube с ником Planetcheck, на фото женщина пользуется портативным устройством — экспериментальным беспроводным телефоном, разработанным промышленным гигантом Dupont на заводе в Леоминстере, штат Массачусетс.

"Женщина, которую вы видите, — моя прабабушка Гертруда Джонс. Ей было 17 лет. Я спросил её об этом видео, и она довольно чётко его помнит. Она говорит, что у компании Dupont на заводе был отдел телефонной связи. Они экспериментировали с беспроводными телефонами. Гертруде и пяти другим женщинам дали эти беспроводные телефоны для тестирования в течение недели. Гертруда разговаривает с одним из ученых, который держит еще один беспроводной телефон и стоит справа от нее, когда она проходит мимо", — сказал пользователь.

Ранее старинная фотография озадачила пользователей социальных сетей. Пользователь, который её опубликовал, утверждает, что его дедушка, возможно, путешественник во времени, ведь он держит в руке нечто, похожее на iPhone.

Ранее "Фокус" сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую спрятали предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что прежние хозяева прятали под половицами на кухне.