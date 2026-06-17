Старі фото американців 1936 та 1938 років спантеличили людей: що потрапило у кадр

Фотографія, яка була зроблена в 1936 році в Брукліні, переконала деяких людей, що подорожі у часі можливі. Але це не окремий випадок, адже у мережі показили інше старе фото, де також може бути мобільний.

На звичайному кадрі з вулиці Нью-Йорка, що був зроблений у 1936 році, уважні користувачі соцмереж побачили чоловіка з мобільним телефоном – за десятиліття до винаходу цього пристрою, повідомляє Daily Star.

Люди переконані, що це деталь на фото служить доказом існування подорожей у часі. На фотографії видно вулицю на Юніон-сквер у Брукліні, але одна людина, яку зафіксувала камера, робить щось абсолютно надзвичайне для того часу.

Чоловік, якого видно на передньому плані кадру, здається ніби тримає біля вуха мобільний телефон — пристрій, який з'явиться через п'ять десятиліть.

Ця деталь змусила конспірологів шукати відповіді. Деякі з яких стверджують, що ця людина є мандрівником у часі.

Відео дня

Хоча це не точна версія, адже можливо чоловік тримає біля вуха зовсім інший предмет або просто чухає голову.

Вже не вперше "мобільний телефон" видно на старій фотографії

За словами інших користувачів соціальної мережі, кінокадри 1938 року, які опублікували на YouTube, також підживили теорію про те, що "подорожі в часі реальні".

На відео видно групу людей, які йдуть до камери, але особливу увагу привертає одна молода жінка, яка тримає щось притиснуте до голови.

Жінка активно розмовляє, пробираючись крізь натовп, міцно притискаючи щось до голови однією рукою. Це також змусило конспірологів гадати, чи розмовляла жінка по мобільному телефону, або просто тримала біля вуха зовсім інший предмет.

Жінка з відео 1938 року Фото: Скріншот

Згодом один із юзерів на YouTube стверджував, що жінка, зображена на відео, була їхньою прабабусею, і що вона справді користувалася мобільним телефоном.На думку користувача YouTube з ніком Planetcheck, на фото жінка користується портативним пристроєм — експериментальним бездротовим телефоном, розробленим промисловим гігантом Dupont на заводі в Леомінстері, штат Массачусетс.

"Жінка, яку ви бачите, — моя прабабуся Гертруда Джонс. Їй було 17 років. Я запитав її про це відео, і вона досить чітко його пам’ятає. Вона каже, що у Dupont був відділ телефонного зв’язку на заводі. Вони експериментували з бездротовими телефонами. Гертруді та п’ятьом іншим жінкам дали ці бездротові телефони для тестування протягом тижня. Ґертруда розмовляє з одним із науковців, який тримає ще один бездротовий телефон і стоїть праворуч від неї, коли вона проходить повз", — сказав користувач.

Раніше старовинна фотографія спантеличила користувачів соціальних мереж. Юзер, який її опублікував, стверджує, що його дідусь може бути мандрівником у часі, адже тримає у руці щось схоже на iPhone.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.