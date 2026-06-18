Жуткая трагедия в Рио: женщина из-за спрея от комаров сорвалась с высоты и погибла

В Бразилии вскоре после смерти студентки Марии, которую сбросили с 40-метрового моста без спасательного троса, произошла новая трагедия: погибла 59-летняя женщина.

Инцидент произошёл в Рио-де-Жанейро. Женщина погибла в результате несчастного случая во время туристического похода. Она хотела опрыскать себя средством от насекомых, но потеряла равновесие и упала с высоты 30 метров, пишет Bild.

Розмари Сузарт Гарсия 14 июня вместе с 14 другими туристами посетила пещеру Грутас-ду-Спар. Пещеры расположены примерно в 45 километрах к востоку от центра Рио. Они образовались на месте старой горнодобывающей зоны, которую забросили около 50 лет назад, и сейчас являются популярным местом для альпинистов и туристов.

Смертельный инцидент произошёл, когда Гарсия ступила на узкую тропинку возле смотровой площадки. Чтобы защититься от комаров, она попыталась опрыскать ногу спреем, но потеряла равновесие и упала, что привело к её гибели.

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Джовани Максимино, который был в группе, рассказал подробности трагедии.

"Гид пытался спасти её и чуть не упал сам... Она только что нанесла средство от насекомых. Всё произошло невероятно быстро", — рассказал он.

Позже спасатели обнаружили тело 59-летней женщины.

Напомним, что в Бразилии 21-летняя девушка погибла после экстремального прыжка с моста, когда, по данным следствия, инструкторы оставили её без страховки. Инцидент произошёл во время организованного банджи-джампинга, где участница погибла после того, как её якобы сбросили с моста без специального троса, который должен был спасти ей жизнь.

Также напомним, что в США свадебное торжество одной семьи закончилось тяжёлой травмой и экстренной госпитализацией. Во время фотосессии на загородной свадьбе на мать невесты внезапно набросилась шотландская высокогорная корова, в результате чего женщина получила переломы шеи и позвоночника.