Моторошна трагедія в Ріо: жінка через спрей від комарів зірвалася з висоти і загинула

В Бразилії невдовзі після смерті студентки Марії, яку скинули з 40-метрового мосту без рятівного троса, сталася нова трагедія: загинула 59-річна жінка.

Інцидент стався в Ріо-де-Жанейро. Жінка загинула через нещасний випадок під час туристичного походу. Вона хотіла обприскати себе засобом від комах, але втратила рівновагу та впала з висоти у 30 метрів, пише Bild.

Розмарі Сузарт Гарсія 14 червня разом із 14 іншими туристами ходила до печери Грутас-ду-Спар. Печери розташовані приблизно за 45 кілометрів на схід від центру Ріо. Вони виникли на місці старої гірничодобувної зони, яку покинули близько 50 років тому, і зараз є популярним місцем для альпіністів та туристів.

Сметельний випадок стався, коли Гарсія ступила на коротку стежку біля оглядового майданчика. Щоб захиститися від комарів, вона спробувала обприскати ногу спреєм, але втратила рівновагу та впала на смерть.

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Джовані Максіміно, який був у групі, розповів подробиці трагедії.

"Гід намагався врятувати її і мало не впав сам.. Вона тільки нанесла засіб від комах. Все сталося неймовірно швидко", — розповів він.

Пізніше рятувальна служба знайшла тіло 59-річної жінки.

Нагадаємо, що у Бразилії 21-річна дівчина загинула після екстримального стрибку з мосту, коли, за даними слідства, інструктори залишили її без страховки. Інцидент трапився під час організованого банджі-джампінгу, де учасниця загинула після того, як її нібито скинули з мосту без спеціального троса, який мав би врятувати її життя.

Також нагадаємо, що у США весільне торжество однієї сім'ї закінчилося важкою травмою та екстреною госпіталізацією. Під час фотосесії на заміському весіллі на матір нареченої раптово стрибнула шотландська високогірна корова, внаслідок чого жінка дістала переломи шиї та хребта.