Не Месси и не Роналду: новый красавец на ЧМ-2026 стал звездой сети (фото)

Чемпионат мира по футболу-2026 в самом разгаре: на поле выходят новые спортсмены, которые покоряют сердца тысяч болельщиков. В частности, некоторые женщины уже выбрали себе нового красавца. Им неожиданно стал правый вингер сборной Ирака Ибрагим Баеш.

В социальной сети Threads фанатки утверждают, что он красивее знаменитого португальца Криштиану Роналду.

При этом известно, что Ибрагиму 26 лет, на клубном уровне он выступает в чемпионате ОАЭ за "Аль-Зафру". В сети обратили внимание на взгляд Ибрагима. Ведь женщин поразили глаза спортсмена.

Ибрагим Баеш Фото: Скриншот

"Круче, чем Роналду. Этот футболист "круче, чем Роналду". Это полузащитник сборной Ирака Ибрагим Баеш! Он просто очень красивый", — говорится в одном из постов.

Ибрагим Баеш покорил сердца болельщиков Фото: Instagram

В сети все в восторге от красоты Ибрагима. Особенно женщин поразили глаза спортсмена.

Ибрагим Баеш на ЧМ-2026

Сотни поклонниц также поддержали автора поста. По их мнению, Ибрагим — настоящий красавец.

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"Чем, черт возьми, они там кормят этих парней?"

"Мне очень нравится твой выбор. Признаюсь, Роналду мне ничего не даёт, поэтому быть привлекательнее его не так уж и сложно, но все твои варианты очень милые".

Instagram: Ибрагим Баеш Фото: Instagram

Вместо этого стало известно, что в первом матче ЧМ-2026 Ирак потерпел сокрушительное поражение от сборной Норвегии. В частности, Норвегия обыграла Ирак со счётом 4:1

Напомним, что у сборной Мексики на чемпионате мира в этом году появился уникальный болельщик в футболке — утка по имени Мерлин. Пернатый в футболке очень быстро стал звездой сети, а видео с ним набирают тысячи просмотров.

Владельцы птицы, ярые футбольные фанаты мексиканской команды, говорят, что Мерлин — их талисман и любимый домашний питомец.

Также стало известно, почему нынешний чемпионат мира по футболу заставляет с ностальгией вспоминать старые времена. Британский обозреватель Доминик Моган отмечает, что нынешняя ситуация в футболе выглядит ещё более отвратительной, чем раньше.