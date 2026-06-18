Не Мессі й не Роналду: новий красунчик на ЧС-2026 став зіркою мережі (фото)
Чемпіонаті світу з футболу-2026 у самому розпалі на поле виходять нові спортсмени, які пдкоряють серця тисячі фанатів. Зокрема деякі жінки вже обрали собі нового краша. Ним несподівано став правий вінгер збірної Іраку Ібрагім Баєш.
У соціальній мережі threads фанатки запевняють, що він красивіший за знаменитого португальця Кріштіану Роналду.
Натомість відомо, що Ібрагіму 26 років, на клубному рівні він виступає у чемпіонаті ОАЄ за "Аль-Зафру". У мережі звернули увагу на погляд Ібрагіма. Адже жінок вразили очі спортсмена.
"Гарячіший за Роналду. Цей футболіст "гарячіший за Роналду". Це півзахисник Іраку Ібрагім Баєш! Він просто дуже гарний", — йдеться в одному із дописів.
У мережі захоплені красою Ібрагіма. Особливо жінок вразили очі спортсмена.
Сотні фанаток також підтримали авторку допису. На їх думку, Ібрагім справжній красунчик.
- "Чим, чорт забирай, вони годують цих хлопців там?"
- "Мені дуже подобається твій вибір. Зізнаюся, Роналду мені нічого не дає, тому бути привабливішим за нього не так вже й складно, але всі твої варіанти дуже милі".
Натомість стало відомо, у першій грі ЧС-2026 Ірак зазнав нищівної поразки від команди з Норвегії. Зокрема, Норвегія — обіграла Ірак з рахунком 4:1
Нагадаємо, що у збірної Мексики на Мундіалі цього року з'явився унікальний фанат у футболці — качка на ім'я Мерлін. Пернатий у футболці дуже швидко став зіркою мережі, а відео з ним набирають тисячі переглядів.
Власники пернатого, затяті футбольні фанати мексиканської команди, кажуть, що Мерлін є їхнім талісманом і улюбленим домашнім улюбленцем.
Також стало відомо, чому чинний ЧС з футболу змушує ностальгувати за старими часами. Британський оглядач Домінік Моган констатує, що теперішні часи футболу виглядають ще огиднішими, ніж раніше.