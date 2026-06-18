Мужчина набил 250 татуировок со своим именем на лице и теле своей девушки: как она выглядит сейчас

Женщина из Нидерландов прошла десятки болезненных сеансов по удалению татуировок, чтобы избавиться от 250 рисунков, которые нанес ей бывший на теле и лице.

Многие женщины делают татуировки с именами или инициалами своих партнеров на теле — либо под принуждением, либо под эмоциональным давлением, — но мало какие истории настолько экстремальны, как та, которую недавно раскрыл голландский фонд Stichting Spijt van Tattoo, пишет издание NL Times.

Мужчина, совершивший насилие, собственноручно набил своё имя и инициалы десятки раз на теле своей девушки, чтобы представить её в качестве своей собственности.

Над женщиной среднего возраста, чьё настоящее имя не называется, годами издевались. Свою боль она преодолевала только с помощью алкоголя и таблеток. Ее бывший, который контролировал ее, купил дешевую тату-машинку в Интернете и лично набил ей на теле около 250 татуировок, в том числе свое имя и инициалы.

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"Он сделал ей татуировки в тех местах, к которым, по его мнению, прикасались другие мужчины. Это был знак контроля", — сказал Энди Хан, основатель Stichting Spijt van Tattoo, добавив, что некоторые татуировки были на её лице и шее.

Мужчина набил 250 татуировок на теле женщины Фото: Скрін

Нидерландское издание NL Times опубликовало фотографии женщины "до" и "после", которые демонстрируют её шокирующую трансформацию. Как сама жертва, так и благотворительная организация Stichting Spijt van Tattoo надеются, что эта шокирующая история вдохновит других жертв насилия обратиться за помощью.

"Те, кто пережил тяжелые испытания, могут снова встать на ноги. Если я смогла это сделать, то и кто-то другой тоже сможет", — сказала женщина.

На вопрос, предприняла ли она что-нибудь, чтобы противостоять своему бывшему парню, женщина ответила, что обратилась в правоохранительные органы, но он пока не понес никаких последствий. Ее бывший утверждал, что она дала согласие.

"Любой здравомыслящий человек знает, что никто добровольно не сделает татуировку возле глаза, на носу или на ухе. Но в итоге власти не смогли это доказать, потому что с юридической точки зрения это было сложно", — рассказала женщина.

Кроме того, она надеется удалить все свои татуировки до конца этого года, но травма, вероятно, будет заживать ещё несколько лет.

Напомним, что украинская модель Алина Бойко, чьё имя фигурировало в обнародованных материалах по делу Джеффри Эпштейна, выступила с публичным заявлением. Она сообщила, что подверглась насилию и в течение примерно 15 лет добивалась справедливости через суд.

Кроме того, Елена Мозговая заявила о насилии со стороны Пономарева.