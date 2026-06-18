Чоловік набив 250 тату зі своїм ім'ям на обличчі й тілі своєї дівчини: як вона виглядає зараз

Жінка з Нідерландів пройшла десятки болісних сеансів з видалення татуювань, щоб позбутися 250 малюнків, які зробив її колишній на тілі та обличчі.

Багато жінок роблять татуювання з іменами чи ініціалами своїх партнерів на тілі , або під примусом, або під емоційним тиском, але мало які історії настільки екстремальні, як та, яку нещодавно розкрив голландський фонд Stichting Spijt van Tattoo, пише видання NL Times.

Чоловік, який вчиняв насильство, особисто набив своє ім'я та ініціали десятки разів на тіло своєї дівчини, щоб представити її як свою власність.

Над жінкою середнього віку справжнє ім'я, якої не називають, роками знущалися. Свій біль вона долала лише за допомогою алкоголю та таблеток. Її колишній, який контролював її, купив дешеву тату-машинку в Інтернеті та особисто набив їй на тілі близько 250 татуювань, включаючи, своє ім'я та ініціали.

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"Він зробив їй татуювання в тих місцях, до яких, на його думку, торкалися інші чоловіки. Це був знак контролю", – сказав Енді Хан, засновник Stichting Spijt van Tattoo, додавши, що деякі татуювання були на її обличчі та шиї.

Чоловік набив 250 татуювань на тілі жінки Фото: Скрін

Нідерландське видання NL Times опублікувало фотографії жінки "до" та "після", які розкривають її шокуючу трансформацію. Як жертва, так і благодійна організація Stichting Spijt van Tattoo сподіваються, що ця шокуюча історія надихне інших жертв насильства звернутися за допомогою.

"Ті, хто глибоко постраждав, можуть знову піднятися. Якщо я змогла це зробити, то й хтось інший теж зможе", — сказала жінка.

На запитання, чи зробила вона щось, щоб протистояти своєму колишньому хлопцеві, жінка відповіла, що вона звернулася до правоохоронців, але він ще не зіткнувся з жодними наслідками. Її колишній стверджував, що вона дала згоду.

"Будь-яка розсудлива людина знає, що хтось добровільно не зробить татуювання біля ока, на носі чи на вусі. Але зрештою, влада не змогла це зробити, бо юридично було важко довести", — розповіла жінка.

Також вона сподівається позбутися всіх своїх татуювань до кінця цього року, але травма, ймовірно, загоюватиметься ще кілька років.

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