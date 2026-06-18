Женщина чуть не выбросила 1 миллион долларов в мусорный бак: ее остановило необычное ощущение

Женщина из Северной Каролины рассказала, что собиралась выбросить лотерейный билет, но её от этого шага удержало простое любопытство. Поэтому она решила отсканировать его и заметила, что на нём указан выигрыш в миллион долларов.

Мелисса Джонсон рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины свою удивительную историю. Ведь сначала она считала, что билет Loteria Multiplier за 10 долларов, который она купила в магазине Rock Convenience на Chimney Rock Road в городе Хендерсонвилле, оказался невыигрышным, пишет UPI.

Мелисса сказала, что могла выбросить билет, но решила отсканировать его, чтобы ещё раз проверить, выигрышный ли он.

Но билет принёс ей выигрыш в 1 миллион долларов. И тогда она закричала от переполнявших её эмоций.

"Моё сердце билось так быстро. Я начала кричать", — рассказала новая миллионерша из США.

Відео дня

Кроме того, она рассказала, что собирается сделать с выигранными деньгами. По словам Мелиссы, она поделится призовыми средствами с семьёй.

"Я так много работала в своей жизни. Я никогда не думала, что со мной произойдет нечто подобное", — сказал Джонсон.

Напомним, что Австралия разыскивает счастливого победителя лотереи, выигравшего около 60 миллионов евро. Ещё 12 июня 2025 года один игрок правильно угадал все номера в лотерее и выиграл джекпот в размере 100 миллионов австралийских долларов, что составляет 60,8 миллиона евро.

Лишь семь раз за всю историю лотереи джекпот достигал такой суммы. Но мужчину до сих пор не могут найти.

Напомним, что спустя десятилетие после выигрыша в лотерею миллионерша назвала это "проклятием", поскольку оно привело её к "бессмысленной" жизни.