Жінка мало не викинула $1 мільйон у смітник: її зупинило незвичне відчуття

Жінка з Північної Кароліни розповіла, що збиралася викинути лотерейний квиток, але її від цього кроку зупинила звичайна цікавість. Тож вона вирішила його просканувати і помітила, що на ньому виграш в мільйон доларів.

Мелісса Джонсон розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни свою надзвичайну історію. Адже вона спочатку вважала, що квиток Loteria Multiplier за 10 доларів, який вона купила в магазині Rock Convenience на Chimney Rock Road у місті Гендерсонвіллі, невиграшний, пише UPI.

Мелісса сказала, що могла викинути квиток, але вирішила просканувати його, щоб ще раз перевірити, чи він виграшний.

Але квиток приніс їй виграш в 1 мільйон доларів. І тоді вона закричала від емоцій, що її переповнювали.

"Моє серце билося так швидко. Я почала кричати", — розповіла нова мільйонерка із США.

Також вона розповіла, що зробить із грошима, які виграла. За словами Мелісси, вона поділиться призовими коштами з родиною.

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"Я так багато працювала у своєму житті. Я ніколи не думала, що таке станеться зі мною", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, що Австралія розшукує щасливого переможця лотереї, який виграв близько 60 мільйонів євро. Ще 12 червня 2025 року один гравець правильно вгадав всі числа з лотереї та виграв джекпот, який склав 100 мільйонів австралійських доларів, а це 60,8 мільйона євро.

Лише сім разів за всю історію лотереї джекпот сягав такої суми. Але чоловіка і досі не можуть знайти.

Нагадаємо, що через десятиліття після виграшу в лотерею мільйонерка назвала це "прокляттям", оскільки воно привело її до "безглуздого" життя.