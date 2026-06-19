Мать с дочерью два года собирали бутылки на пляже: результат поразил даже архитекторов (фото)

В Бразилии мать с дочерью собрали на пляже 8 000 бутылок и построили из них семикомнатный дом площадью 70 кв. м под названием "Соляной дом".

Женщины реализовали уникальный проект, сочетающий в себе переработку, дизайн и решения по утилизации отходов. Для этого они в течение двух лет собирали стеклянные бутылки на местных пляжах и в общественных местах. А затем построили из этого материала полноценный дом, пишет издание Los Andes.

Бутылки были не единственным материалом, использованным повторно. Также были использованы переработанная древесина и выброшенная мебель, что сделало дом проектом с низким воздействием на окружающую среду и очень самобытной визуальной идентичностью.

Мать с дочерью построили дом из бутылок в Бразилии Фото: Скриншот

Конструкция из бутылок в доме — это не просто хаотичная кладка, а продуманная инженерная система. Ведь стекло выполняет сразу несколько важных функций: в частности, оно мягко рассеивает дневной свет, создавая внутри неповторимую атмосферу, и придает стенам уникальную текстуру, которая кардинально отличается от текстуры бетона или кирпича. Кроме того, повторное использование материалов существенно сократило углеродный след от строительства.

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В свою очередь, эксперты называют "Соляной дом" ярким примером апсайклинга — переработки отходов с повышением их ценности. Этот проект доказывает, что при правильном планировании и упорном труде бытовые отходы могут стать полноценным строительным материалом.

Однако подобные проекты требуют соблюдения строительных норм, получения разрешений и технического сопровождения. Ведь строительство без профессионального контроля может представлять опасность для людей.

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