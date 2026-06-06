Украинка открыла дом своей бабушки в селе: внутри ее ждал "сюрприз" (фото)

Анна Сухобрус показала дом своей бабушки Марии — это маленькое и уютное помещение возле леса, где "всегда пахнет травяным чаем и вкусными пирогами".

Женщина провела небольшую экскурсию по бабушкиному дому в селе, чем удивила свою аудиторию в соцсетях. В комментариях многие написали, что увиденное внутри дома, стало для них настоящим "сюрпризом". Они даже не думали, что старое помещение может быть настолько эстетичным, продуманным и уютным. Больше об этом — в материале Фокуса.

В доме сохранилась аутентичная атмосфера Фото: Instagram

Анна сделала все возможное, чтобы сохранить аутентичность помещения, оставив старую планировку, а также мебель и предметы интерьера. Конечно, пришлось кое-что менять, добавлять новый декор, бытовую технику, но при этом атмосфера никуда не исчезла.

Хижина возле леса

"Этот домик будто мудрая и чувствительная бабушка, которая знает все лесные тропы, собирает травы, сушит мяту и чабрец, заваривает теплые чаи и умеет слушать так, что рядом с ней становится спокойнее. К ней приходят не только за советом, но и просто побыть в тишине, пройтись по лесу, восстановить силы и немного притормозить после городской суеты", — рассказывает не без поэтичности госпожа Сухобрус.

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Кухня в бабушкином доме Фото: Instagram

По ее словам, это место о заботе, тепле и простых вещах: утро возле леса, запах трав, неспешные разговоры и ощущение, будто тебя здесь давно ждали.

"Этот домик будто окутывает спокойствием и тишиной. Дарит ощущение легкости, радости и наполняет энергией. Я так волновалась... Удастся ли, не слишком ли, поймут ли и полюбят ли ее так, как любим мы. А теперь я спокойна, потому что почувствовала ее и могу с уверенностью рекомендовать домик бабушки Марии для вашего уютного отдыха", — отмечает Анна, которая сдает жилье в посуточную аренду.

Гостиная в бабушкином доме Фото: Instagram

Внутри есть все необходимое для комфортного отдыха: отдельная спальня для двоих и кухня-гостиная. Во дворе есть мангальная зона и качели. Недалеко река, куда можно прогуляться.

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