Українка відкрила хату своєї бабусі в селі: всередині на неї чекав "сюрприз" (фото)

Анна Сухобрус показала будинок своєї бабусі Марії – це маленька й затишна хатинка попід лісом, де "завжди пахне трав’яним чаєм та смачними пирогами".

Жінка провела невеличку екскурсію бабусиним будинком в селі, чим здивувала свою аудиторію в соцмережах. У коментарях багато хто написав, що побачене всередині оселі, стало для них справжнім "сюрпризом". Вони навіть не думали, що старе помешкання може бути настільки естетичним, продуманим та затишним. Більше про це, – у матеріалі Фокусу.

У будинку збереглась автентична атмосфера Фото: Instagram

Анна зробила все можливе, аби зберегти автентичність помешкання, залишивши старе планування, а також меблі та предмети інтер’єру. Звісно, довелося дещо змінювати, додавати новий декор, побутову техніку, але при цьому атмосфера нікуди не зникла.

Хатина біля лісу

"Ця хатинка ніби мудра й чутлива бабуся, яка знає всі лісові стежки, збирає трави, сушить м’яту й чебрець, заварює теплі чаї та вміє слухати так, що поруч із нею стає спокійніше. До неї приходять не лише за порадою, а й просто побути в тиші, пройтися лісом, відновити сили й трохи пригальмувати після міської метушні", – розповідає не без поетичності пані Сухобрус.

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Кухня в бабусиному будинку Фото: Instagram

За її словами, це місце про турботу, тепло й прості речі: ранки біля лісу, запах трав, неспішні розмови та відчуття, ніби тебе тут давно чекали.

"Ця хатинка ніби огортає спокоєм та тишею. Дарує відчуття легкості, радощів й наповнює енергією. Я так хвилювалась… Чи вдасться, чи не занадто, чи зрозуміють і полюблять її так, як любимо ми. А тепер я спокійна, бо відчула її і можу з впевненістю рекомендувати хатинку бабусі Марії для вашого затишного відпочинку", – зазначає Анна, яка здає помешкання в подобову оренду.

Вітальня в бабусиному будинку Фото: Instagram

Всередині є все необхідне для комфортного відпочинку: окрема спальня для двох і кухня-вітальня. На подвірʼї є мангальна зона та гойдалка. Недалеко річка, куди можна прогулятись.

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