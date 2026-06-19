Мати з дочкою два роки збирали пляшки на пляжі: результат вразив навіть архітекторів (фото)

У Бразилії матір з дочкою зібрали 8 000 пляшок на пляжі та збудували з них семикімнатну оселю площею 70 кв. м під назвою "Соляний будинок".

Жінки реалізували унікальний проєкт, що поєднує в собі перероблення, дизайн та рішення щодо утилізації відходів. Для цього вони протягом двох років збирали скляні пляшки на місцевих пляжах і в громадських місцях. А потім звели з цього матеріалу повноцінний будинок, пише видання Los Andes.

Пляшки були не єдиним повторно використаним матеріалом. Також було використано перероблену деревину та викинуті меблі, що зробило будинок проєктом з низьким впливом на навколишнє середовище та дуже самобутньою візуальною ідентичністю.

Матір з донькою побудували будинок з пляшок у Бразилії Фото: Скріншот

Конструкція з пляшок у будинку не просто хаотична кладка, а продумана інженерна система. Адже скло виконує відразу кілька важливих функцій, зокрема, легко розсіює денне освітлення, створюючи всередині неповторну атмосферу, надає стінам унікальну текстуру, яка кардинально інша на відміну від бетону чи цегли. Крім того, повторне використання матеріалів суттєво скоротило вуглецевий слід від будівництва.

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Натомість експерти називають "Соляний будинок" яскравим прикладом апсайклінгу — переробки відходів із підвищенням їхньої цінності. Цей проєкт доводить, що за належного планування та наполегливої праці побутові відходи можуть стати повноцінним будівельним матеріалом.

Але такі що подібні проєкти вимагають дотримання будівельних норм, оформлення дозволів і технічного супроводу. Адже будівництво без професійного контролю може стати небезпечним для людей.

Нагадаємо, що жінка здає в оренду хату бабусі в селі. Анна Сухобрус показала будинок своєї бабусі Марії – це маленька й затишна хатинка попід лісом, де "завжди пахне трав’яним чаєм та смачними пирогами".

Аліна з Дніпропетровщини купила сільський будинок неподалік Кривого Рогу та провела екскурсію, показавши як переваги, так і недоліки своєї оселі.