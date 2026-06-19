Мужчина оставил машину с открытым окном: 5000 пчел внезапно заселили автомобиль (фото)

Около 5000 пчел сформировали рой и поселились в припаркованной машине возле автосалона в Харлеме (Нидерланды).

Инцидент произошёл из-за того, что владелец оставил машину на ремонт у автосервиса с открытым окном, куда массово залетела часть пчелиной колонии. Для безопасного удаления роя пришлось вызвать специалиста, пишет газета De Telegraaf.

Пчелы атаковали автомобиль в Нидерландах Фото: Скриншот

Из-за неожиданных "пассажиров" автомобиль не удавалось ни сдвинуть с места, ни починить. Тогда пчеловод, прибывший на место происшествия, отсосал пчел специальным пылесосом. И только после этого автомобиль был освобожден от пчел.

А пойманных пчел выпустят в безопасное место.

Эксперты отмечают, что такие случаи являются обычным природным явлением весной и летом, когда пчелиные колонии разделяются и ищут новое место.

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Напомним, что новое исследование показало: дикие пчелы очень тщательно следят за своим рационом. Они выбирают разные цветы, чтобы сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов. В течение 8 лет учёные наблюдали за восемью видами диких шмелей в Скалистых горах Колорадо.

Кроме того, во время отдыха на украинском пляже семья обнаружила, что их вещи "захватили" сотни пчел. Семья отдыхала на пляже в Украине, оставив вещи на некоторое время без присмотра на шезлонгах, когда пришлось отойти, чтобы пообедать. Когда же они вернулись, то не смогли даже приблизиться к ним: их роем обсадили пчелы, появившиеся неизвестно откуда.