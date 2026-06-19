Чоловік залишив авто з відкритим вікном: 5000 бджіл раптово заселилися в машину (фото)
Близько 5000 бджіл сформували рій і заселилися в припаркованій машині біля автосалону у Харлемі, що в Нідерландах.
Інцидент трапився через те, що власник залишив машину біля автосервісу з відкритим вікном на ремонт, куди масово залетіла частина бджолиної колонії. Для безпечного видалення рою довелося викликали фахівця, пише газета De Telegraaf.
Через неочікуваних "пасажирів" авто не могли ні пересунути, ні полагодити. Тоді бджоляр, який прибув на місце події, відсмоктав бджіл спеціальним пилососом. І тільки після цього транспортний засіб був вільний від бджіл.
Натомість спійманих бджіл випустять у безпечне місце.
Фахівці зазначають, що випадки звичне природне явище навесні та влітку, коли бджолині колонії діляться й шукають нове місце.
Нагадаємо, що нове дослідження показало, що дикі бджоли дуже ретельно стежать за свої раціоном. Вони вибирають різні квіти, щоб збалансувати споживання білків, жирів і вуглеводів. Протягом 8 років учені спостерігали за вісьмома видами диких джмелів у Скелястих горах Колорадо.
Також під час відпочинку на українському пляжі сім'я виявила, що їхні речі "захопили" сотні бджіл. Сім'я відпочивала на пляжі в Україні, залишивши речі на деякий час без нагляду на лежаках, коли довелося відійти, аби пообідати. Коли ж вони повернулися, то не змогли навіть наблизитися до них: їх роєм обсіли бджоли, що взялися нізвідки.