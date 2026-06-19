Чоловік залишив авто з відкритим вікном: 5000 бджіл раптово заселилися в машину (фото)

Близько 5000 бджіл сформували рій і заселилися в припаркованій машині біля автосалону у Харлемі, що в Нідерландах.

Інцидент трапився через те, що власник залишив машину біля автосервісу з відкритим вікном на ремонт, куди масово залетіла частина бджолиної колонії. Для безпечного видалення рою довелося викликали фахівця, пише газета De Telegraaf.

Бджоли атакували авто в Нідерландах Фото: Скріншот

Через неочікуваних "пасажирів" авто не могли ні пересунути, ні полагодити. Тоді бджоляр, який прибув на місце події, відсмоктав бджіл спеціальним пилососом. І тільки після цього транспортний засіб був вільний від бджіл.

Натомість спійманих бджіл випустять у безпечне місце.

Фахівці зазначають, що випадки звичне природне явище навесні та влітку, коли бджолині колонії діляться й шукають нове місце.

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Нагадаємо, що нове дослідження показало, що дикі бджоли дуже ретельно стежать за свої раціоном. Вони вибирають різні квіти, щоб збалансувати споживання білків, жирів і вуглеводів. Протягом 8 років учені спостерігали за вісьмома видами диких джмелів у Скелястих горах Колорадо.

Також під час відпочинку на українському пляжі сім'я виявила, що їхні речі "захопили" сотні бджіл. Сім'я відпочивала на пляжі в Україні, залишивши речі на деякий час без нагляду на лежаках, коли довелося відійти, аби пообідати. Коли ж вони повернулися, то не змогли навіть наблизитися до них: їх роєм обсіли бджоли, що взялися нізвідки.