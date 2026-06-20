"Там жил Сулейман с Роксоланой": риэлтор показал "золотую" квартиру в Киеве и столкнулся с волной шуток

Киевский риэлтор разместил объявление о продаже квартиры в "стиле Пшонки" в элитном жилом комплексе, после чего вызвал бурную реакцию у людей.

Большая квартира в центре Киева площадью более 80 квадратных метров продается за 330 тысяч долларов США, однако имеет своеобразный интерьер, который риэлтор сам назвал "произведением искусства". Соответствующее объявление Сергей Фещенко опубликовал в Facebook-сообществе.

"Квартира с авторским дизайнерским ремонтом в классическом стиле. Произведение искусства", — говорится в объявлении автора.

Квартира, выставленная на продажу в Киеве, напоминает "стиль Пшонки"

Как отметил сам риэлтор, на полу в элитном жилье уложен итальянский мрамор. На потолке — витражное стекло с подсветкой. В санузле выполнена декоративная штукатурка, "вся сантехника итальянская". В интерьере также использованы итальянские люстры и бра.

Відео дня

Ванна в "стиле Пшонки"

Практически все элементы дизайна квартиры выполнены с использованием позолоты. Её можно увидеть и в спальне с большой кроватью.

Спальня в "золотой" квартире, выставленной на продажу в Киеве

Реакция пользователей

У участников сообщества это объявление вызвало бурные комментарии и волну шуток. Некоторым такой интерьер напомнил роскошный стиль восточных стран.

"А где же Алладин?", — пошутила одна из комментаторов.

Большинство людей признаются: они открыли объявление только для того, чтобы почитать комментарии.

"Зашла почитать комментарии. Хюррем-султан из „Роксоланы“ отдыхает", — пошутила ещё одна пользовательница.

Реакция людей на квартиру "в стиле Пшонки"

Украинцы также не могли не вспомнить о "стиле Пшонки" в комментариях. Некоторые предположили, что эта квартира может принадлежать родственникам бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, прославившегося оформлением жилья с элементами чрезмерной роскоши.

"Вот как если бы дома Януковича и Пшонки завели ребёнка", — заметила комментатор.

Люди в комментариях шутят о домах Пшонки и Януковича

Некоторые пользователи также предположили, что такое объявление могло быть размещено исключительно "ради комментариев" и популярности. Однако у риэлтора, опубликовавшего этот пост, в сети размещено множество объявлений.

Напомним, ранее украинец показал в сети, что стало с его квартирой после ухода арендаторов.

Кроме того, Фокус рассказывал, как захудалую квартиру 1960-х годов превратили в "шикарную".