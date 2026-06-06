Революция в "сталинке": убитую квартиру 1960-х годов превратили в шик (фото)

Лариса превратила типичную "сталинку" в современный уютный дом. Ретро настроение, дерево, органические фактуры стен, — в квартире после ремонта сохранился свой характер и история.

Лариса помогла знакомым осовременить старую квартиру жилого фонда 1960-х годов. Автору YouTube-канала "ХАТАтур" она показала проект, над которым работала. Женщина поставила перед собой цель — осовременить жилье, сделать его более функциональным, комфортным и стильным. Что из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

"Мне очень понравились практические и необычные решения Ларисы, которые она применила. Сочетание цветов, оттенков дерева, в целом ее подход к обустройству дома. Это органический подход к ремонту", — рассказывает автор канала Елена Яричевская, дизайнер интерьеров, которая делится историями людей, вдохновленных обустройством своего дома.

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Лариса помогла знакомым осовременить старую квартиру жилого фонда 1960-х годов Фото: YouTube

В начале видео Лариса рассказывает, что очень затратным в плане времени и денег получился демонтаж старых конструкций и мебели. Хотя в квартире не меняли планировку.

Затратным в плане времени и денег получился демонтаж старых конструкций и мебели Фото: YouTube Затратным в плане времени и денег получился демонтаж старых конструкций и мебели Фото: YouTube

Женщина использовала "нейтральные" цвета, чтобы в доме было комфортно всем членам семьи.

Новая кухня в "сталинке" Фото: YouTube

"Паркет остался тот, что был, только поциклевали. Потолки также старые, окрашенные. Плитка, конечно, заменена. То, что можно было сохранить, пытались сохранить", — делится Лариса.

Гостиная в "сталинке" после ремонта в гостиной Фото: YouTube

Планировка квартиры с высокими потолками типичная: длинный коридор, небольшая кухня, ванная, две комнаты — спальня, а также гостиная, объединенная с рабочей зоной с выходом на балкон.

Ванная и спальня в "сталинке" после ремонта Фото: YouTube Ванная и спальня в "сталинке" после ремонта Фото: YouTube

В комментариях зрители в восторге от увиденного.

"Госпожа дизайнер! Вы не любительница. Вы уже профессионал. Вы лучше справились с задачей, чем 50% дизайнеров с профильным образованием. Это я вам как дизайнер утверждаю. Прекрасная работа продуманная до мелочей! Продолжайте, не останавливайтесь! Вы талант!" — пишет одна из зрительниц.

Другой участник обсуждения добавил: "Показывает гостиную — первое, что бросается в глаза — блин, какая прекрасная картина. Далее переходит в комнату — снова замечательная картина. Моя мысль: блин, где она ищет такие прикольные картины. Через 2 мин: это на самом деле наволочка с секунду. Серьезно? Это такой талант увидеть в наволочке картину — я бы на ту наволочку даже не посмотрел. Замечательный результат".

Напомним, ранее Фокус писал:

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