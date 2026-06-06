Революція у "сталінці": вбиту квартиру 1960-х років перетворили в шик (фото)

Лариси перетворила типову "сталінку" у сучасну затишну оселю. Ретро настрій, дерево, органічні фактури стін, – в квартирі після ремонту зберігся свій характер та історія.

Лариса допомогла знайомим осучаснити стару квартиру житлового фонду 1960-х років. Авторці YouTube-каналу ХАТАтур вона показала проєкт, над яким працювала. Жінка поставила перед собою мету – осучаснити житло, зробити його функціональнішим, комфортнішим та більш стильним. Що з цього вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Мені дуже сподобалися практичні та незвичні рішення Лариси, які вона застосувала. Поєднання кольорів, відтінків дерева, загалом її підхід до облаштування оселі. Це органічний підхід до ремонту", – розповідає авторка каналу Олена Яричевська, дизайнерка інтер'єрів, яка ділиться історіями людей, натхненних облаштуванням своєї оселі.

Відео дня

Лариса допомогла знайомим осучаснити стару квартиру житлового фонду 1960-х років Фото: YouTube

На початку відео Лариса розповідає, що дуже затратним в плані часу та грошей вийшов демонтаж старих конструкцій та меблів. Хоча у квартирі не міняли планування.

Затратним в плані часу та грошей вийшов демонтаж старих конструкцій та меблів Фото: YouTube Затратним в плані часу та грошей вийшов демонтаж старих конструкцій та меблів Фото: YouTube

Жінка використала "нейтральні" кольори, щоб у помешканні було комфортно всім членам родини.

Нова кухня в "сталінці" Фото: YouTube

"Паркет залишився той, що був, тільки поциклювали. Стелі також старі, пофарбовані. Плитка, звісно, замінена. Те, що можна було зберегти, намагалися зберегти", – ділиться Лариса.

Вітальня в "сталінці" після ремонту Фото: YouTube

Планування квартири з високими стелями типове: довгий коридор, невеличка кухня, ванна, дві кімнати – спальня, а також вітальня, об’єднана з робочою зоною з виходом на балкон.

Ванна та спальня в "сталінці" після ремонту Фото: YouTube Ванна та спальня в "сталінці" після ремонту Фото: YouTube

У коментарях глядачі в захваті від побаченого.

"Пані дизайнерко! Ви не аматорка. Ви вже професіонал. Ви краще справились з задачею, ніж 50% дизайнерів з профільною освітою. Це я вам як дизайнер стверджую. Прекрасна робота продумана до дрібниць! Продовжуйте, не зупиняйтесь! Ви талант!" – пише одна з глядачок.

Інший учасник обговорення додав: "Показує вітальню – перше, що кидається в очі – блін, яка файна картина. Далі переходить у кімнату – знов чудова картина. Моя думка: блін, де вона шукає такі прикольні картини. Через 2 хв: це насправді наволочка з секунду. Серйозно? Це такий талант побачити у наволочці картину – я би на ту наволочку навіть не подивився. Чудовий результат".

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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26-річна практична психологиня Ірина Безкоровайна родом із Черкаської області певний час жила в Києві та Харкові, але врешті-решт перебралася з чоловіком до Київської області. Пара купила там 4-кімнатний будиночок і облаштовується.

Українець показав, що сталося з квартирою після орендарів. Чоловік почав свій огляд з кухні, де практично все зруйноване й потребує капітального ремонту. Меблі обдерті на забруднені, газова плита в іржі, на підлозі валяється непотріб, не митий посуд, каструлі, багато пилу.