"Матір Божа": українець показав, що сталося з квартирою після орендарів (фото)

Рієлтор з Чернівців зробив невеликий огляд квартири після орендарів. Глядачі в коментарях не можуть повірити, що хтось міг жити в таких умовах. Дехто навіть припускає, що його відео – постановка, щоб зібрати аудиторію.

Чоловік почав свій огляд з кухні, де практично все зруйноване й потребує капітального ремонту. Меблі обдерті на забруднені, газова плита в іржі, на підлозі валяється непотріб, не митий посуд, каструлі, багато пилу. Що його здивувало найбільше, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

"Коли наступного разу будеш грішити на своїх квартирантів, які вони погані, як брудно залишили, можеш подивитися це відео для порівняння, як залишили твої квартиранти, а як буває у людей", – розповідає чоловік за кадром.

Далі він вийшов на балкон, де вся підлога встелена посудом та каструлями, а також сміттям, яке, здається, не виносили звідти місяцями.

"Пси, напевно, жили тут. Не знаю, хтось тут жив… Проте тихо, спокійно, сусіди не жалілися. Так собі і жили. Але це ще не найгірше, що я бачив", – прокоментував автор.

Що пишуть люди?

У коментарях розгорілась дискусія. Користувачі мережі не можуть повірити, що хтось міг жити в таких умовах. Дехто навіть припускає, що це відео – постановка, щоб зібрати аудиторію.

"Це що спеціально робиться? Бо так люди не живуть", – написав один з учасників обговорення. "Живуть ще й з дітьми повірте, знаю таких, троє дітей, а безлад такий же", – додала наступна глядачка. "У цю квартиру той, хто здавав, не заходив 1 раз на місяць, щоб перевірити квартиру, в якому стані?!" – поцікавився наступний. "У Вас бруд, а в мене винесли все з квартири, жили на довіру", – поділилась своєю історією ще одна жінка.

"Тут ремонт вже потрібний, напевно", "Матір Божа, що таке можливо?" – коментують інші люди.

