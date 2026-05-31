Українка купила хату в селі, – на неї всі махнули рукою: тепер заздрять (фото)
Витрати на купівлю будинку, а також капітальний зовнішній та внутрішній ремонт склали близько $28 тисяч. Втім, можливо, невдовзі сімейству доведеться розширювати житловому площу.
26-річна практична психологиня Ірина Безкоровайна родом із Черкаської області певний час жила в Києві та Харкові, але врешті-решт перебралася з чоловіком до Київської області. Пара купила там 4-кімнатний будиночок і облаштовується. Як їм вдалось впоратися з такою амбітною місією, – дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.
Жінка розповідає, що на початку вони з коханим планували вкластися "по мінімуму" і зводити уже новий будинок, але все ж таки зрозуміли, що жити хочеться в красивому комфортному просторі, тому зекономити не вийшло.
Обжились на новому місці
"У загальному ми раді, що переїхали і затіяли весь цей процес. Завжди тепер є чим зайнятися, тепер нам не буває сумно і це лише будинок, нас ще скільки ділянки чекає", – зазначає господиня, демонструючи трансформацію свого житла.
Зокрема, Ірина показала нову ванну кімнату в класичному стилі, з ванною на ніжках, сучасною чорною плиткою, сантехнікою та вікном, що виходить на природу.
Суттєво змінилася й спальня. Там хоч і небагато місця, але дуже затишно: велике ліжко, мінімум меблів та декору та невеличке вікно. Хазяйка зізнається, що дизайн вони з чоловіком обирали самостійно, на щастя, їхні смаки зійшлися.
Після ремонту
Найбільшою кімнатою виявилась кухня, де помістились стільниця з раковиною, посудом, побутовою технікою, газовою плитою та холодильником. Там же стоїть обідній стіл, а також диван для відпочинку.
У коментарях до своїх відео жінка зізналась, що на все про все (сам будинок і ремонт) пішло близько $28 тисяч. Можливо, невдовзі сімейству доведеться розширювати житловому площу, адже в них народився син Левко.
"Обожнюю грати на фортепіано (для мене це окремий вид медитації), читати і танцювати. А ще подорожувати, за останні 7 років була в більш ніж 10-ти країнах, в деяких навіть жила. Та все одно душа тяжіє до рідної домівки", – ділиться Ірина.
