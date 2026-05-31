Украинка купила дом в селе, – на нее все махнули рукой: теперь завидуют (фото)

Расходы на покупку дома, а также капитальный внешний и внутренний ремонт составили около $28 тысяч. Впрочем, возможно, вскоре семейству придется расширять жилплощадь.

26-летняя практический психолог Ирина Бескоровайная родом из Черкасской области некоторое время жила в Киеве и Харькове, но в конце концов перебралась с мужем в Киевскую область. Пара купила там 4-комнатный домик и обустраивается. Как им удалось справиться с такой амбициозной миссией, — узнавайте в материале Фокуса.

Женщина рассказывает, что в начале они с любимым планировали вложиться "по минимуму" и возводить уже новый дом, но все же поняли, что жить хочется в красивом комфортном пространстве, поэтому сэкономить не получилось.

Обжились на новом месте

"В общем мы рады, что переехали и затеяли весь этот процесс. Всегда теперь есть чем заняться, теперь нам не бывает грустно и это только дом, нас еще сколько участка ждет", — отмечает хозяйка, демонстрируя трансформацию своего жилья.

В частности, Ирина показала новую ванную комнату в классическом стиле, с ванной на ножках, современной черной плиткой, сантехникой и окном, выходящим на природу.

Существенно изменилась и спальня. Там хоть и немного места, но очень уютно: большая кровать, минимум мебели и декора и небольшое окно. Хозяйка признается, что дизайн они с мужем выбирали самостоятельно, к счастью, их вкусы сошлись.

После ремонта

Самой большой комнатой оказалась кухня, где поместились столешница с раковиной, посудой, бытовой техникой, газовой плитой и холодильником. Там же стоит обеденный стол, а также диван для отдыха.

В комментариях к своим видео женщина призналась, что на все про все (сам дом и ремонт) ушло около $28 тысяч. Возможно, вскоре семейству придется расширять жилплощадь, ведь у них родился сын Левко.

"Обожаю играть на фортепиано (для меня это отдельный вид медитации), читать и танцевать. А еще путешествовать, за последние 7 лет была в более чем 10-ти странах, в некоторых даже жила. Но все равно душа тянется к родному дому", — делится Ирина.

