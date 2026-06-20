"Там проживав Сулейман з Роксоланою": рієлтор показав "золоту" квартиру у Києві і зіштовхнувся з хвилею жартів

Київський рієлтор виставив оголошення про продаж квартирі в "стилі Пшонки" в елітному ЖК, після чого отримав бурхливу реакцію людей.

Велика квартира в центрі Києва площею понад 80 квадратних метрів продається за 330 тисяч доларів США, однак має специфічний інтер'єр, який рієлтор сам назвав "витвором мистецтва". Відповідне оголошення Сергій Фещенко оприлюднив у Facebook-спільноті.

"Квартира з авторським дизайнерським ремонтом в класичному стилі. Витвір мистецтва", — йдеться в оголошенні автора.

Квартира, яку продають у Києві, нагадує "стиль Пшонки"

Як зазначив сам рієлтор, на підлозі в елітному житлі викладено італійський мармур. На стелі — вітражне скло з підсвіткою. В санвузлі встановлена декоративна штукатурка, "вся сантехніка італійська". В інтер'єрі також використані італійські люстри і бра.

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Ванна у "стилі Пшонки"

Практично всі елементи дизайну квартири виконані з елементами позолоти. Її можна побачити і у спальні з великим ліжком.

Спальня в "золотій" квартирі, яку продають у Києві

Реакція користувачів

В учасників спільноти це оголошення викликало бурхливі коментарі і хвилю жартів. Декому такий інтер'єр нагадав пишний стиль країн Сходу.

"А де Алладін?", — пожартувала одна з коментаторок.

Більшість людей зізнаються: відкрили оголошення лише для того, щоб почитати коментарі.

"Зайшла коменти почитати. Хюррем султан з "Роксолани" відпочиває", — пожартувала ще одна користувачка.

Реакція людей на квартиру "в стилі Пшонки"

Українці також не могли не пригадати про "стиль Пшонки" у коментарях. Дехто припустив, що ця квартира може належати родичам колишнього генерального прокурора України Віктора Пшонки, який прославився оформленням житла з елементами надмірної розкоші.

"Оце якби будинки Януковича та Пшонки народили дитину", — зауважила коментаторка.

Люди у коментарях жартують про будинки Пшонки та Януковича

Деякі користувачі також припустили, що таке оголошення могли виставити суто "заради коментарів" та популярності. Однак у рієлтора, який опублікував допис, є безліч розміщених оголошень у мережі.

Нагадаємо, раніше українець показав у мережі, що сталося з його квартирою після орендарів.

Також Фокус розповідав, як вбиту квартиру 1960-х років перетворили в "шик".