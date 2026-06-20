В многоэтажке разгорелась "макаронная война": спагетти стали причиной курьезного конфликта

Жительница США поделилась в сети письмом, адресованным её дедушке и бабушке, в котором администрация требует от жителей найти нарушителя. По словам руководства, неизвестный уже трижды "бросал спагетти" на крышку мусорного бака.

Оказалось, что в письме от 17 июня администрация получила жалобу от жителей о том, что "вор" в третий раз выбрасывает макаронные изделия в мусорный бак. Об этом курьезном случае написала женщина в одном из пабликов на Reddit.

В письме указано, что администратор по имени Памела подчеркнула недопустимость такого поведения, а поступок "неизвестного лица" впредь не будет терпим. Также выяснилось, что обычные таблички с предупреждениями не дали результата.

Теперь, как говорится в тексте письма, жильцам угрожают официальными санкциями за нарушение условий аренды. То есть, если администрация обнаружит, что кто-то неправильно выбрасывает бытовой мусор, ему или ей грозят штраф и предписания.

Відео дня

Письмо от администрации дома, где разразилась "макаронная война"

"Прошу сообщать о нарушителях — анонимно, по телефону или в записке, чтобы администрация могла решить вопрос с причастными лицами", — говорится в письме.

Внучка, опубликовавшая фото письма, отметила, что дедушка с бабушкой были искренне удивлены содержанием письма. Она добавляет, что из-за этого в доме произошла ссора между жильцами, которые начали подозревать друг друга в таком поступке.

Реакция социальных сетей

Пользователи сети быстро отреагировали на эту историю и саркастически прокомментировали письмо. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Война из-за макарон в доме. Это что-то новое";

"А всё потому, что кто-то сломал спагетти или заправил их кетчупом";

"Все это смешно, но вопрос — кому вообще пришла в голову такая глупость?";

"Похоже, у этой Памелы явно итальянские корни. Вот её и обидело такое отношение к спагетти";

"Думаю, соседи уже подозревают друг друга в этом "макаронном преступлении".

Ранее "Фокус" сообщал о том, как медведь испортил обед дикому кабану. Камеры наблюдения зафиксировали кабана, который нашёл семена кукурузы и решил их полакомиться, но в его планы вмешался ещё один обитатель леса.

Впоследствии стало известно, что пять бобров предотвратили наводнение в метро. Местные экологи предложили провести эксперимент — вернуть на эту территорию бобров, вымерших в Великобритании около 400 лет назад из-за чрезмерной охоты.