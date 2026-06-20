В багатоповерхівці розгорілася "макаронна війна": спагеті призвели до курйозного конфлікту

Мешканка США поділилася з мережею листом до її дідуся та бабусі, де адміністрація вимагає від мешканців знайти порушника. За словами керівництва, невідома особа вже тричі "викидає спагеті" на кришку сміттєвого бака.

Виявилося, що в листі від 17 червня адміністрація отримала скаргу від мешканців, що "злодій" втретє викидає макаронні вироби на смітник. Про це курйоз написала жінка на одному з пабліків у Reddit.

В листі вказано, що адміністраторка на ім'я Памела наголосила про неприйнятність такої поведінки, а вчинок "невідомої особи" не толеруватиметься надалі. Також виявилося, що звичайні таблички з попередженнями не дали результату.

Тепер, як йдеться в тексті листа, мешканцям погрожують офіційними санкціями за порушення умов оренди. Тобто, якщо адміністрація виявить, що хтось буде помічений за неправильним викиданням побутового сміття, йому чи їй загрожують штраф і приписи.

Відео дня

Лист від адміністрації будинку, де спалахнула макаронна війна

"Прошу повідомляти про порушників — анонімно, дзвінком чи запискою, щоби адміністрація могла вирішити питання з причетними особами", — вказано в листі.

Онука, яка опублікувала фото листа, зазначила, що дідусь з бабусею були щиро здивовані текстом листа. Вона додає, що через це в домі сталася сварка між мешканцями, які почали підозрювати одне одного в такому вчинку.

Реакція соцмереж

Користувачі мережі швидко підходили історію та саркастично прокоментували листа. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Війна через макарони у домі. Це щось нове";

"А все тому, що спагеті хтось поламав або заправив кепчутом";

"Все це смішно, але питання — от кому така дурність на думку спала?";

"Здається, тут ця Памела явно має італійське коріння. Ось її образило таке ставлення до спагеті";

"Думаю, сусіди вже підозрюють одне одного в цьому "макаронному злочині".

Раніше Фокус повідомляв про те, як ведмідь зіпсував обід дикому кабану. Камери спостереження зафіксували кабана, який знайшов насіння кукурудзи й вирішив ним поласувати, але в його плани втрутився ще один мешканець лісу.

Згодом стало відомо, що п'ять бобрів зупинили повені у метро. Місцеві природоохоронці запропонували провести експеримент — повернути на територію бобрів, які вимерли у Великій Британії близько 400 років тому через надмірне полювання.