В багатоповерхівці розгорілася "макаронна війна": спагеті призвели до курйозного конфлікту
Мешканка США поділилася з мережею листом до її дідуся та бабусі, де адміністрація вимагає від мешканців знайти порушника. За словами керівництва, невідома особа вже тричі "викидає спагеті" на кришку сміттєвого бака.
Виявилося, що в листі від 17 червня адміністрація отримала скаргу від мешканців, що "злодій" втретє викидає макаронні вироби на смітник. Про це курйоз написала жінка на одному з пабліків у Reddit.
В листі вказано, що адміністраторка на ім'я Памела наголосила про неприйнятність такої поведінки, а вчинок "невідомої особи" не толеруватиметься надалі. Також виявилося, що звичайні таблички з попередженнями не дали результату.
Тепер, як йдеться в тексті листа, мешканцям погрожують офіційними санкціями за порушення умов оренди. Тобто, якщо адміністрація виявить, що хтось буде помічений за неправильним викиданням побутового сміття, йому чи їй загрожують штраф і приписи.
"Прошу повідомляти про порушників — анонімно, дзвінком чи запискою, щоби адміністрація могла вирішити питання з причетними особами", — вказано в листі.
Онука, яка опублікувала фото листа, зазначила, що дідусь з бабусею були щиро здивовані текстом листа. Вона додає, що через це в домі сталася сварка між мешканцями, які почали підозрювати одне одного в такому вчинку.
Реакція соцмереж
Користувачі мережі швидко підходили історію та саркастично прокоментували листа. Найбільше схвалення отримали такі репліки:
- "Війна через макарони у домі. Це щось нове";
- "А все тому, що спагеті хтось поламав або заправив кепчутом";
- "Все це смішно, але питання — от кому така дурність на думку спала?";
- "Здається, тут ця Памела явно має італійське коріння. Ось її образило таке ставлення до спагеті";
- "Думаю, сусіди вже підозрюють одне одного в цьому "макаронному злочині".
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