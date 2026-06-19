Станція метро роками потерпала від повеней: п'ять бобрів зробили те, що не змогли чиновники (відео)
Станція лондонського метро, яка колись постійно страждала від повеней, тепер працює без проблем завдяки бобрам, яких нещодавно поселили у цьому районі.
Станція метро Грінфорд та навколишні вулиці в лондонському районі Ілінг регулярно потерпали від повеней під час злив. Чиновники навіть розглядали можливість створення штучного водосховища для пом'якшення ситуації, пише CBC.
Ці плани були скасовані, коли місцеві природоохоронці запропонували провести експеримент та повернути на територію бобрів, які вимерли у Великій Британії близько 400 років тому через надмірне полювання.
У 2023 році проєкт The Ealing Beaver перевіз родину з п’яти диких бобрів на 24-акрову територію. Відтоді тварини перетворили цю територію на природне водно-болотне угіддя, і в результаті на станції Грінфорд припинилися затоплення.
"Усе, що знаходиться нижче за течією, набагато краще захищене від повеней, ніж було раніше, і все тому, що вони хочуть утримувати цю воду, щоб у них було достатньо води для купання та відчуття безпеки", – розповіла Шеніз Мустафа з Ealing Beaver Project.
Також дослідники розповіли, що зараз у колонії щонайменше вісім бобрів.
Шон Маккормак, ветеринар, спеціаліст із охорони дикої природи та керівник проєкту The Ealing Beaver, сказав, що бобри також є популярними серед місцевих жителів, які приходять, щоб просто поспостерігати за тваринами.
"Ми демонструємо тут, що насправді жити поруч з бобрами не така вже й божевільна ідея", – сказав він.
Також бобри в Лондоні допомагають збирати кошти для проєкту, а Шенізпроводить "боброві сафарі" кілька разів на тиждень. Тури, вартість яких становить близько 37 доларів з особи, часто розпродують дуже швидко.
Нагадаємо, що неймовірно пухка бобриха стала інтернет-зіркою. Користувачі в мережі почали активно пропонувати імена новій інтернет-сенсації. Одні звертали увагу на популярні імена серед жінок у Чикаго, тоді як другі підійшли креативніше до цього завдання.
Також стало відомо, що в Чехії гризуни побудували греблю і зекономили $1,2 млн. У місцевій владі кажуть, що бобри обрали "ідеальне місце" — меліоративний канал, який був побудований чеською армією на колишньому полігоні.