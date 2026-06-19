Станція метро роками потерпала від повеней: п'ять бобрів зробили те, що не змогли чиновники (відео)

Станція лондонського метро, ​​яка колись постійно страждала від повеней, тепер працює без проблем завдяки бобрам, яких нещодавно поселили у цьому районі.

Станція метро Грінфорд та навколишні вулиці в лондонському районі Ілінг регулярно потерпали від повеней під час злив. Чиновники навіть розглядали можливість створення штучного водосховища для пом'якшення ситуації, пише CBC.

Бобри в Лондоні

Ці плани були скасовані, коли місцеві природоохоронці запропонували провести експеримент та повернути на територію бобрів, які вимерли у Великій Британії близько 400 років тому через надмірне полювання.

У 2023 році проєкт The Ealing Beaver перевіз родину з п’яти диких бобрів на 24-акрову територію. Відтоді тварини перетворили цю територію на природне водно-болотне угіддя, і в результаті на станції Грінфорд припинилися затоплення.

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"Усе, що знаходиться нижче за течією, набагато краще захищене від повеней, ніж було раніше, і все тому, що вони хочуть утримувати цю воду, щоб у них було достатньо води для купання та відчуття безпеки", – розповіла Шеніз Мустафа з Ealing Beaver Project.

Також дослідники розповіли, що зараз у колонії щонайменше вісім бобрів.

Шон Маккормак, ветеринар, спеціаліст із охорони дикої природи та керівник проєкту The Ealing Beaver, сказав, що бобри також є популярними серед місцевих жителів, які приходять, щоб просто поспостерігати за тваринами.

"Ми демонструємо тут, що насправді жити поруч з бобрами не така вже й божевільна ідея", – сказав він.

Також бобри в Лондоні допомагають збирати кошти для проєкту, а Шенізпроводить "боброві сафарі" кілька разів на тиждень. Тури, вартість яких становить близько 37 доларів з особи, часто розпродують дуже швидко.

Нагадаємо, що неймовірно пухка бобриха стала інтернет-зіркою. Користувачі в мережі почали активно пропонувати імена новій інтернет-сенсації. Одні звертали увагу на популярні імена серед жінок у Чикаго, тоді як другі підійшли креативніше до цього завдання.

Також стало відомо, що в Чехії гризуни побудували греблю і зекономили $1,2 млн. У місцевій владі кажуть, що бобри обрали "ідеальне місце" — меліоративний канал, який був побудований чеською армією на колишньому полігоні.