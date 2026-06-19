Станция метро годами страдала от наводнений: пять бобров сделали то, что не смогли чиновники (видео)
Станция лондонского метро, которая раньше постоянно страдала от наводнений, теперь работает без проблем благодаря бобрам, которых недавно заселили в этом районе.
Станция метро "Гринфорд" и прилегающие улицы в лондонском районе Илинг регулярно страдали от наводнений во время ливней. Чиновники даже рассматривали возможность создания искусственного водохранилища для смягчения ситуации, пишет CBC.
Эти планы были отменены, когда местные экологи предложили провести эксперимент и вернуть на эту территорию бобров, вымерших в Великобритании около 400 лет назад из-за чрезмерной охоты.
В 2023 году в рамках проекта "The Ealing Beaver" семья из пяти диких бобров была переселена на территорию площадью 24 акра. С тех пор животные превратили эту территорию в естественное водно-болотное угодье, и в результате на станции Гринфорд прекратились затопления.
"Всё, что находится ниже по течению, гораздо лучше защищено от наводнений, чем раньше, и всё потому, что они хотят удерживать эту воду, чтобы у них было достаточно воды для купания и ощущения безопасности", — рассказала Шениз Мустафа из Ealing Beaver Project.
Кроме того, исследователи сообщили, что сейчас в колонии обитает не менее восьми бобров.
Шон Маккормак, ветеринар, специалист по охране дикой природы и руководитель проекта "The Ealing Beaver", сказал, что бобры также пользуются популярностью среди местных жителей, которые приходят просто понаблюдать за животными.
"Мы показываем здесь, что на самом деле жить рядом с бобрами — не такая уж и безумная идея", — сказал он.
Кроме того, бобры в Лондоне помогают собирать средства для проекта, а Шениз проводит "бобровые сафари" несколько раз в неделю. Туры, стоимость которых составляет около 37 долларов с человека, часто распродаются очень быстро.
Напомним, что невероятно пухлая бобриха стала интернет-звездой. Пользователи сети начали активно предлагать имена для новой интернет-сенсации. Одни обращали внимание на популярные женские имена в Чикаго, а другие подошли к этой задаче более креативно.
Также стало известно, что в Чехии грызуны построили плотину и сэкономили 1,2 млн долларов. В местных властях отмечают, что бобры выбрали "идеальное место" — мелиоративный канал, построенный чешской армией на территории бывшего полигона.