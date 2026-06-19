Станция метро годами страдала от наводнений: пять бобров сделали то, что не смогли чиновники (видео)

Станция лондонского метро, которая раньше постоянно страдала от наводнений, теперь работает без проблем благодаря бобрам, которых недавно заселили в этом районе.

Станция метро "Гринфорд" и прилегающие улицы в лондонском районе Илинг регулярно страдали от наводнений во время ливней. Чиновники даже рассматривали возможность создания искусственного водохранилища для смягчения ситуации, пишет CBC.

Бобры в Лондоне

Эти планы были отменены, когда местные экологи предложили провести эксперимент и вернуть на эту территорию бобров, вымерших в Великобритании около 400 лет назад из-за чрезмерной охоты.

В 2023 году в рамках проекта "The Ealing Beaver" семья из пяти диких бобров была переселена на территорию площадью 24 акра. С тех пор животные превратили эту территорию в естественное водно-болотное угодье, и в результате на станции Гринфорд прекратились затопления.

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"Всё, что находится ниже по течению, гораздо лучше защищено от наводнений, чем раньше, и всё потому, что они хотят удерживать эту воду, чтобы у них было достаточно воды для купания и ощущения безопасности", — рассказала Шениз Мустафа из Ealing Beaver Project.

Кроме того, исследователи сообщили, что сейчас в колонии обитает не менее восьми бобров.

Шон Маккормак, ветеринар, специалист по охране дикой природы и руководитель проекта "The Ealing Beaver", сказал, что бобры также пользуются популярностью среди местных жителей, которые приходят просто понаблюдать за животными.

"Мы показываем здесь, что на самом деле жить рядом с бобрами — не такая уж и безумная идея", — сказал он.

Кроме того, бобры в Лондоне помогают собирать средства для проекта, а Шениз проводит "бобровые сафари" несколько раз в неделю. Туры, стоимость которых составляет около 37 долларов с человека, часто распродаются очень быстро.

Напомним, что невероятно пухлая бобриха стала интернет-звездой. Пользователи сети начали активно предлагать имена для новой интернет-сенсации. Одни обращали внимание на популярные женские имена в Чикаго, а другие подошли к этой задаче более креативно.

Также стало известно, что в Чехии грызуны построили плотину и сэкономили 1,2 млн долларов. В местных властях отмечают, что бобры выбрали "идеальное место" — мелиоративный канал, построенный чешской армией на территории бывшего полигона.