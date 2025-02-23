Невероятно пухлая бобриха стала интернет-звездой: в сети начался конкурс на лучшее имя (видео)

Пользователи в сети начали активно предлагать имена новой интернет-сенсации. Одни обращали внимание на популярные имена среди женщин в Чикаго, тогда как вторые подошли креативнее к этой задаче.

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Съемки камерой наблюдения за одной из известных интернет-сенсаций среди жителей американского города Чикаго начали очень бурную дискуссию по выбору имени культовому персонажу. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Журналисты пишут, что некоммерческая организация, которая занимается восстановлением водных путей Чикаго и защитой местной дикой природы, Urban Rivers, поделилась на Reddit видео, на котором показано "огромную" самку бобра, снятую на одну из камер наблюдения в городе.

"Она живет, ест и валит деревья в Пилзене, Бриджпорте и Мак-Кинли-парке, поэтому на самом деле она находится на пересечении южной, юго-западной и западной сторон города. Последние несколько недель она стала особенно большой, вероятно, из-за беременности, но она была удивительно круглой дольше, чем обычно выглядят самки бобров во время беременности", — говорится в сообщении защитников природы.

Представитель Urban Rivers просит представителей общественности предложить имена для "чрезвычайно пухленькой" жительницы озер Чикаго. Некоторые из имен, которые уже были предложены, включают такие варианты как "Лори Хэвифут", "Бив Ирвин", "Сигурни Бивер", "Лил Бив" и "Дэм Райан". Исследовательница бобров из Urban Rivers Сэмми Кларк добавила, что местные чиновники надеются, что размер самки грызуна действительно свидетельствует о беременности, а не о вероятной болезни или травме.

В то же время в комментариях к сообщению Urban Rivers разгорелась настоящая дискуссия относительно. За почти неделю с момента публикации поста, пользователи предложили сотни вариаций имен — от смешных до действительно довольно популярных среди женщин в Чикаго, например Мередит, Мелвина, Паулина и Мардж.

Ранее сообщалось, что именно бобры вызвали пожар и катастрофу поезда в США. Расследование показало, что бобры построили плотину, которая не выдержала напора воды и размыла железнодорожные пути.

Впоследствии стало известно, что в Чехии грызуны построили плотину и сэкономили $1,2 млн. В местной власти говорят, что бобры выбрали "идеальное место" — мелиоративный канал, который был построен чешской армией на бывшем полигоне.