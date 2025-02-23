Неймовірно пухка бобриха стала інтернет-зіркою: в мережі почався конкурс на краще ім'я (відео)

Користувачі в мережі почали активно пропонувати імена новій інтернет-сенсації. Одні звертали увагу на популярні імена серед жінок у Чикаго, тоді як другі підійшли креативніше до цього завдання.

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Зйомки камерою спостереження за однією з відомих інтернет-сенсацій серед мешканців американського міста Чикаго започаткували дуже бурхливу дискусію щодо вибору імені культовому персонажу. Про це повідомляє видання Oddity Central.

Журналісти пишуть, що некомерційна організація, яка займається відновленням водних шляхів Чикаго та захистом місцевої дикої природи, Urban Rivers, поділилася на Reddit відео, на якому показано "величезного" бобра, знятого на камеру в місті.

"Вона живе, їсть і валить дерева в Пілзені, Бріджпорті та Мак-Кінлі-парку, тож насправді вона знаходиться на перетині південної, південно-західної та західної сторін міста. Останні кілька тижнів вона стала особливо великою, ймовірно, через вагітність, але вона була напрочуд круглою довше, ніж зазвичай виглядають самиці бобрів під час вагітності", — йдеться в дописі.

Представник Urban Rivers просить представників громадськості запропонувати імена для "надзвичайно пухкенької"мешканки озер Чикаго. Деякі з імен, які вже були запропоновані, включають такі варіанти як "Лорі Гевіфут", "Бів Ірвін", "Сігурні Бівер", "Ліл Бів" і "Дем Раян". Дослідниця бобрів з Urban Rivers Семмі Кларк додала, що місцеві чиновники сподіваються, що розмір самиці гризуна справді свідчить про вагітність, а не про ймовірну хворобу чи травму.

Водночас в коментарях до допису Urban Rivers розгорілася справжня дискусія щодо. За майже тиждень з моменту публікації посту, користувачі запропонували сотні варіацій імен — від смішних до справді доволі популярних серед жінок у Чикаго, як-от Мередіт, Мелвіна, Пауліна та Мардж.

Раніше повідомлялося, що саме бобри спричинили пожежу та катастрофу потяга в США. Розслідування показало, що бобри збудували греблю, яка не витримала напору води та розмила залізничні шляхи.

Згодом стало відомо, що в Чехії гризуни побудували греблю і зекономили $1,2 млн. У місцевій владі кажуть, що бобри обрали "ідеальне місце" — меліоративний канал, який був побудований чеською армією на колишньому полігоні.