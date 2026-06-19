Ведмідь зіпсував обід дикому кабану: кумедне відео від українських прикордонників підкорило мережу

Цікавий випадок потрапив у об'єктив камери українських прикордонників на кордоні з Румунією.

У прикордонній зоні Чернівецької області ведмідь зіпсував трапезу дикому кабану. Відповідне відео з’явилося на сторінці прикордонників у соцмережах і вже розлетілося інтернетом.

Камери спостереження зафіксували кабана, який знайшов насіння кукурудзи й вирішив ним поласувати, але в його плани втрутився косолапий.

Почувши, що наближається ведмідь, кабан поспішив втекти, а ведмідь сів біля купи зерна.

Незважаючи на всю комічність цього відео, співробітники Державної прикордонної служби України застерігають, що прикордонні райони можуть бути небезпечними.

"Зустріч із дикими тваринами в реальному житті становить загрозу для здоров’я і навіть життя людини", — зазначають вони.

Відео дня

Сьогодні стало відомо, що в Чорнобильському заповіднику офіційно підтверджено наявність шакала звичайного (золотистого). Їхня популяція в Зоні відчуження невелика, а найчастіше вони зустрічаються в південних та південно-східних регіонах України.

У квітні в соціальних мережах з’явився кумедний відеоролик, на якому китайський робот ганяється за дикими кабанами у Варшаві. На записі видно, як людиноподібний робот Unitree G1 зі штучним інтелектом, створений китайською компанією Unitree Robotics, переслідує невелику зграю диких кабанів на порожній автостоянці у Варшаві. На відео зафіксовано робота, якому дали ім’я Едвард Варчоцький.

"Я заганяю диких кабанів у ліс", — йдеться у коментарі до відео.

І справді, дикі кабани, здається, тікають саме від робота. При цьому наприкінці відеоролика видно, як робот піднімає кулак вгору, можливо, від роздратування (якщо він взагалі може відчувати таке), коли дикі кабани втекли.

Нагадаємо, що дикі кабани завітали на відомий європейський пляж.

Також повідомлялося, що український кабан "полював" на російську ДРГ на кордоні з Білоруссю.