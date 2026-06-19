Медведь испортил обед дикому кабану: смешное видео от украинских пограничников покорило сеть

Курьезный случай попал на камеру украинских пограничников на границе с Румынией.

В приграничье Черновицкой области медведь испортил трапезу дикому кабану. Соответствующее видео появилось на странице пограничников в соцсетях и уже разлетелось по интернету.

Какмеры мониторинга сняли кабана, который нашел семена кукурузы и решил ими полакомиться, но в его планы вмешался косолапый.

Услышав приближение медведя, какбан поспешил ретироваться, а медведь уселся возле кучи зерна.

Несмотря на всю комичность видео, сотрудники Государственной пограничной службы Украины предупреждают, что приграничные районы могут быть опасными.

"Встреча с дикими животными в реальной жизни представляет угрозу для здоровья и даже жизни человека", — отмечают они.

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Сегодня же стало известно, что в Чернобыльском заповеднике официально подтвердилось обитание шакала обычного (золотистого). Их популяция в Зоне отчуждения невелика, а больше они распространены в южных и юго-восточных регионах Украины.

В апреле в социальных сетях появился забавный видеоролик, на котором китайский робот гонится за дикими кабанами в Варшаве. На записи видно, как человекоподобный робот Unitree G1 с искусственным интеллектом, созданный китайской компанией Unitree Robotics, преследует небольшую стаю диких кабанов на пустой автомобильной парковке в Варшаве. На видео запечатлен робот, который получил имя Эдвард Варчоцкий.

"Я загоняю диких кабанов в лес", — гласит комментарий к видео.

И действительно, дикие кабаны, кажется, убегают именно от робота. При этом в финале видеоролика видно, как робот поднимает кулак вверх, возможно, от досады (если он может иметь такое чувство), когда дикие кабаны убежали.

Напомним, дикие кабаны посетили известный европейский пляж.

Также сообщалось, что украинский кабан "поохотился" на российскую ДРГ на границе с Беларусью.