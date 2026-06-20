Необычный дорожный знак в Италии: почему водители смеются, а власти не спешат реагировать (фото)

В итальянской провинции Триест турист ехал по улице и заметил надпись "STOP" на асфальте с ошибкой. В сети определили точное местоположение и откровенно посмеялись над ошибкой ремонтников, которую власти пока не исправили.

По словам мужчины, он не понял, как можно было допустить такую ошибку. Фото с "неправильным знаком" турист разместил в одном из пабликов Reddit.

"Еще один [дорожный знак с ошибкой] из Триеста, Италия", — подписал свою фотографию автор публикации.

Рабочие допустили ошибку в надписи на асфальте Фото: Reddit

Позже несколько пользователей указали точные координаты этого места — 45.60265134254944, 13.855058490454713. Именно здесь находится муниципалитет Сан-Дорлиго-делла-Валле, где рабочие уложили новое асфальтовое покрытие и допустили ошибку в надписи.

Та самая дорога в Сан-Дорлиго-делла-Валле в мае 2026 года Фото: Google Maps

Автор поста опубликовал его примерно сутки назад. На старых снимках из Google Maps за май этого года видно, что новое покрытие с надписью ещё не уложили.

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Также остается неизвестной реакция местного сообщества — на официальных ресурсах нет ни одного сообщения о ремонте или устранении дефекта на дорожном покрытии.

Реакция социальных сетей

В комментариях к популярному посту пользователи издевались и смеялись над детской ошибкой в надписи. Наибольшую поддержку получили следующие комментарии:

"Очевидно, аббревиатура для местных";

"Такой факап заставит что сделать? Правильно — остановиться и сделать фотку!";

"Новая итальянская грамматика: с ошибками, но написана доступно";

"У меня с этой надписью возникают только непристойные ассоциации. Поэтому я промолчу".

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