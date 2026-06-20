Незвичний дорожній знак в Італії: чому водії сміються, а влада не поспішає реагувати (фото)

В італійській провінції Трієст турист їхав вулицею та виявив напис "STOP" на асфальті з помилкою. У мережі знайшли точну локацію місця та відверто посміялися з помилки ремонтників, яку влада поки що не виправила.

За словами чоловіка, він не зрозумів, як можна було припуститися такої помилки. Фото з "помилковим знаком" турист виклав на одному з пабліків Reddit.

"Ще один [дорожній знак з помилкою] із Трієста, Італія", — підписав свою світлину автор публікації.

Робітники зробили помилку в написі на асфальті Фото: Reddit

Пізніше кілька користувачів указали точні координати цього місця — 45.60265134254944, 13.855058490454713. Саме тут знаходиться муніципалітет Сан-Дорліго-делла-Валле, де робітники поклали нове асфальтове покриття і зробили помилку в написі.

Та сама дорога в Сан-Дорліго-делла-Валле у травні 2026 Фото: Google Maps

Автор допису виклав свій допис близько доби тому. На старих світлинах з Google Maps за травень цього року видно, що нового покриття з написом ще не зробили.

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Також залишається невідомою реакція місцевої громади — на офіційних ресурсах немає жодного повідомлення про ремонт чи зміну помилку на покритті.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, користувачі знущалися та сміялися з дитячої помилки у написі. Найбільше підтримки здобули такі репліки:

"Явно абревіатура для місцевих";

"Такий факап змусить що зробити? Правильно — зупинитися та зробити фотку!";

"Нова італійська граматика: з помилками, але доступно написано";

"У мене лише непристойні асоціації з цим написом. Тому промовчу".

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