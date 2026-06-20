"У всех после 30": эксперт объяснила, почему дружба рушится у тех, у кого много друзей

Эксперт по отношениям доктор Лора Дабни объясняет, что многие люди чувствуют себя оторванными от мира, несмотря на то что у них есть друзья, насыщенный график и сотни подписчиков в соцсетях. Однако главная проблема заключается именно в "особенностях" таких отношений.

По её мнению, проблема заключается не в количестве друзей, а в том, насколько близкими ощущаются эти отношения. Об этом сообщает Newsweek.

По её словам, люди часто подсчитывают количество друзей и считают, что меньшее количество автоматически означает большее одиночество. Однако на самом деле ситуация иная — одиночество вызывает недостаток глубины и близости в отношениях, а не их количество.

"Многие люди замечают изменения в дружбе, у всех это наступает после 30 лет. Это — время, когда карьера, отношения, дети и стареющие родители начинают соперничать за время и внимание. Тогда дружба становится менее спонтанной, для её поддержания требуется больше осознанности, но это не означает, что отношения разрушаются", — говорит специалист.

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По данным опроса, после 30 лет каждый третий начинает терять друзей Фото: Shutterstock

По её мнению, многие люди ошибочно полагают, что дружба становится ближе, когда делаешь первый шаг. В то же время, как отмечает доктор Дабни, решающим фактором является не количество проведённого вместе времени, а способность "сохранять дистанцию и поддерживать контакт".

"В настоящее время каждый третий страдает от "выгорания" в дружбе из-за накопления обид и эмоций, которые люди боятся выразить. Настоящие дружеские отношения способны пережить расстояние, ошибки, изменения и развитие, но только тогда, когда люди готовы открыто говорить о состоянии отношений", — говорит специалист.

Г-жа Дабни советует в таких случаях пересмотреть свои дружеские отношения с некоторыми людьми. Для этого следует обращать внимание на реакцию человека во время откровенного разговора: если вы приложили усилия, но существенных изменений не произошло, то стоит прекратить такие отношения.

По данным журналистов, 35 % опрошенных респондентов старше 30 лет заявили, что хотя бы раз в жизни разрывали длительные дружеские отношения. Также 28% опрошенных подтвердили, что задумывались о разрыве отношений с людьми, с которыми почувствовали, что "дружба начала исчерпывать себя".

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