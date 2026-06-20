"У всіх після 30": експертка пояснила, чому дружба руйнується у тих, хто має багато друзів

Експертка із стосунків доктор Лора Дабні пояснює, що багато людей почуваються відірваними, маючи друзів, насичений графік і сотні контактів у соцмережах. Однак головна проблема полягає саме в "особливостях" таких стосунків.

На її думку, проблема полягає не в кількості друзів, а в тому, наскільки близькими ці стосунки відчуваються. Про це повідомляє Newsweek.

За її словами, люди часто рахують кількість друзів і вважають, що менша кількість автоматично означає більшу самотність. Однак насправді ситуація інша — самотність викликає брак глибини і близькості у стосунках, а не їхня кількість.

"Багато людей помічають зміни у дружбі, в усіх настає це після 30 років. Це — час, коли кар'єра, стосунки, діти і батьки, які старіють, починають конкурувати за час і увагу. Тоді дружба стає менш спонтанною, її підтримка вимагає більшої усвідомленості, але але це не означає, що стосунки руйнуються", — говорить спеціалістка.

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Після 30 років кожен третій починає втрачати друзів, каже опитування Фото: Shutterstock

На її думку, багато людей помилково чекають, коли дружба стає ближче, коли робиш перший крок. Водночас, як каже доктор Дабні, не кількість проведеного часу, а здатність "тримати дистанцію та контакт" є вирішальним фактором.

Наразі кожен третій страждає від вигорання у дружбі через накопичення образ і емоцій, які люди бояться виразити. Значущі дружні стосунки можуть пережити відстань, помилки, зміни і розвиток, але лише коли люди готові відкрито говорити про стан відносин", — говорить спеціалістка.

Пані Дабні радить у таких випадках переглянути дружбу з певними людьми. Для цього слід звертати увагу на реакцію людини під час чесної розмови, тобто якщо ви доклали зусиль, а суттєвих змін немає, тоді варто завершити такі відносини.

За опануваннями журналістів, 35% опитаних респондентів після 30 років заявили, що принаймні раз у житті розірвали довготривалу дружбу. Також 28% опитаних підтвердили, що задумувалися про розрив відносин із людьми, де відчули, що "дружба почала себе вичерпувати".

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