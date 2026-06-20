ИИ-фейк или правда: приготовление поваром из Индии чизбургеров ногами стало вирусным в сети (видео)

Один повар в Индии придумал оригинальный способ приготовления чизбургеров — мужчина использует ноги и аккуратно выкладывает ингредиенты на раскаленный гриль. Ролик быстро стал вирусным и вызвал дискуссии среди пользователей.

Индиец мастерски и практично готовит котлеты и булочки для посетителей, которые стоят рядом и наблюдают за "сумасшедшим способом" приготовления. Ролик с необычным поваром выложил один из блогеров в X.

Впервые видео с выступлением повара было опубликовано 1 марта, и тогда оно набрало более 5 млн просмотров. Несколько дней назад ролик обрел новую популярность — за двое суток его посмотрели более 2,5 млн раз.

На видео видно, как мужчина готовит бургер на гриле с помощью ног — нажимает, сжимает и готовит ногой. Также повар наступает на сыр и мясо, использует пальцы ног, чтобы взять и положить булочку.

Відео дня

homem indiano fritando hambúrguer na chapa usando os pés prensando apertando fazendo com o pézinho bem limpo pisando no queijo carne dedos do pé para pegar colocar pão montar lanche sanduíche demonstrando habilidade inusitada incomum restaurante segurança alimentar questionável pic.twitter.com/qDY7dVZwSH — acervo qualquer meme (@qqrmeme) March 1, 2026

"Он демонстрирует необычный и нетипичный навык. Это заведение общественного питания явно вызывает сомнения в безопасности еды", — подписал свой ролик автор публикации.

На данный момент известно, что эти кадры были сняты в одном из индийских ресторанов быстрого питания в Индии в начале марта этого года. Точное местоположение не указано, но в комментариях люди называют два города — Бангалор и Ченнаи.

Реакция социальных сетей

В комментариях к вирусному ролику пользователи разделились на два лагеря: одни сразу выразили восторг, а другие — заподозрили, что это ИИ-фейк. Наибольшую поддержку получили следующие комментарии:

"Не хочется верить, что это ИИ";

"Почему-то мне перехотелось идти поесть. Спасибо";

"Это точно фейк. Потому что есть моменты, где пиксели выдают ИИ";

"Всем приятного аппетита, если хотите поесть";

"Отказываюсь принимать то, что увидел".

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