ШІ-фейк чи правда: приготування кухарем з Індії чизбургера ногами завірусилося в мережі (відео)

Один кухар в Індії придумав оригінальний спосіб приготування чизбургерів — чоловік користується ногами й акуратно кладе інгредієнти на гарячому грилі. Ролик швидко став вірусним і викликав дебати серед юзерів.

Індієць майстерно та практично готує котлети та булочки для відвідувачів, які поруч дивляться на "божевільний спосіб" приготування. Ролик із незвичним кухарем виклав один з блогерів у X.

Вперше відео з діями кухаря опублікували 1 березня, і тоді він набрав понад 5 млн переглядів. Кілька днів тому ролик отримав друге дихання — за дві доби його переглянули понад 2,5 млн разів.

На відео видно, як чоловік готує бургер на грилі за допомогою ніг — натискає, стискає та готує ногою. Також кухар ступає на сир і м'ясо, використовує пальці ніг, щоб взяти і покласти булочку.

homem indiano fritando hambúrguer na chapa usando os pés prensando apertando fazendo com o pézinho bem limpo pisando no queijo carne dedos do pé para pegar colocar pão montar lanche sanduíche demonstrando habilidade inusitada incomum restaurante segurança alimentar questionável pic.twitter.com/qDY7dVZwSH — acervo qualquer meme (@qqrmeme) March 1, 2026

"Він демонструючи незвичну та нетипову навичку. Заклад харчування точно викликає сумніви щодо безпеки їжі", — підписав свій ролик автор публікації.

Відео дня

Наразі відомо, що ці кадри були зняті в одному з індійських ресторанів швидкого харчування в Індії на початку березня цього року. Точна локація не вказана, але в коментарях люди вказують два міста — Бенгалуру та Ченнаї.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, всі юзери поділилися на два табори: одні висловили відразу та захоплення, тоді як другі — запідозрили ШІ-фейк. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Не хочеться вірити, шо це ШІ";

"Щось мені перехотілося йти поїсти. Дякую";

"Це точно фейк. Бо є моменти, де пікселі видають ШІ";

"Всім смачного, якщо хочете поїсти";

"Відмовляюся приймати те, що побачив".

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