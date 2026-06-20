"С четвертой попытки получилось": девушка эффектно сбила бутылку с головы тренера, но есть один нюанс (видео)

В США одна поклонница боевых искусств решила сбить бутылку с головы партнера, и у неё это получилось довольно эффектно. Но когда камера повернула в другую сторону, стало ясно, что этот эффектный трюк получился не сразу.

Когда фокус объектива вернулся, там стояли трое парней с забинтованными головами, что подтвердило: эффектный удар на 540 градусов получился не с первого раза. Этот курьезный эпизод можно увидеть в ролике, опубликованном на Reddit.

Этот пост быстро стал популярным — он собрал более 37 тыс. реакций и сотни комментариев. На коротком ролике девушка в тренировочном костюме стоит перед партнером, который держит на голове бутылку.

"Для тех, кто ещё не видел", — говорится в подписи к ролику.

Через мгновение поклонница боевых искусств делает шаг и прыжок, эффектно совершает в воздухе поворот вокруг своей оси на 540 градусов и наносит удар ногой по бутылке. Бутылка слетает с головы мужчины, а затем слышны аплодисменты со стороны троих упомянутых парней с перевязанными головами.

Відео дня

Точное место и время съемки ролика остались неизвестными. Автор сообщения не указал этих данных, а в комментариях пользователи высказали предположение, что этот курьезный случай произошел в одном из залов в США.

Реакция сети

В комментариях к вирусному ролику пользователи не сдерживали сарказма по поводу его комедийной составляющей. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"С четвертой попытки получилось";

"А те трое как пингвины стоят. Должны были бы поблагодарить, что живы";

"Ну да ладно, она эффектно выполнила поворот на 540 градусов и удар. Так что техника и удар есть";

"Какой шикарный удар. Эй, вы трое — а вам как?".

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