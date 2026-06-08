"Фиаско": на Прикарпатье во время признания в любви на концерте Ирины Федишин провалилась сцена (видео)

Во время концерта певицы Ирины Федишин в Галиче на Прикарпатье внезапно провалилась сцена. В то время на ней был один из зрителей, который собирался сделать предложение своей девушке.

Инцидент произошел в субботу, 6 июня, когда исполнительница приехала в Галич, чтобы выступить на фестивале Street Fest. Момент падения сцены удалось снять пользователю TikTok с никнеймом antonina.denys, которая выложила кадры в сеть.

На видео видно, как ведущий вместе с мужчиной, который как раз хотел сделать предложение и держал в руках букет, идут по сцене. В один момент сцена под ними просто провалилась и мужчины попали под пол.

К счастью, никто не пострадал в результате инцидента. Ведущий шутливо назвал падение сцены "фиаско", а зритель в конце концов таки сделал предложение своей избраннице.

Відео дня

Ни Ирина Федишин, ни организаторы события не делали комментариев по поводу этого инцидента.

Реакция людей

Кадры с обвалом сцены облетели сеть и за сутки собрали более 17 тысяч лайков в TikTok, а также более двух сотен комментариев. В основном люди шутят о том, что это событие могло быть "знаком".

"Думаю это знак, что не той он должен делать предложение", — отметил один из комментаторов.

Некоторые также пошутили, что парень, несмотря на внезапное падение, продолжал держать букет в руках.

"Главное букет в руках", — посмеялась другая пользовательница.

Другие подбодрили мужчину и сказали, что если это действительно "знак", то лишь о том, что не нужно сдаваться при первых трудностях.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Также в России начали массово отменять концерты певицы Ани Лорак из-за пения для украинских военных.