"Фіаско": на Прикарпатті під час освідчення на концерті Ірини Федишин провалилася сцена (відео)

Під час концерту співачки Ірини Федишин у Галичі на Прикарпатті раптово провалилася сцена. У той час на ній був один із глядачів, який збирався освідчитися своїй дівчині.

Інцидент стався у суботу, 6 червня, коли виконавиця приїхала до Галича, щоб виступити на фестивалі Street Fest. Момент падіння сцени вдалося зняти користувачці TikTok з нікнеймом antonina.denys, яка виклала кадри у мережу.

На відео видно, як ведучий разом із чоловіком, який саме хотів освідчитися і тримав у руках букет, йдуть по сцені. В один момент сцена під ними просто провалилася і чоловіки потрапили під підлогу.

На щастя, ніхто не постраждав внаслідок інциденту. Ведучив жартівливо назвав падіння сцени "фіаско", а глядач зрештою таки освідчився своїй обраниці.

Ані Ірина Федишин, ані організатори події не робили коментарів з приводу цього інциденту.

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Реакція людей

Кадри з обвалом сцени облетіли мережу і за добу зібрали понад 17 тисяч уподобань у TikTok, а також понад дві сотні коментарів. Здебільшого люди жартують про те, що ця подія могла бути "знаком".

"Думаю це знак, що не тій він має робити пропозицію", — зазначив один із коментаторів.

Дехто також пожартував, що хлопець, попри раптове падіння, продовжував тримати букет у руках.

"Головне букет у руках", — посміялася інша користувачка.

Інші підбадьорили чоловіка і сказали, що якщо це дійсно "знак", то лише про те, що не потрібно здаватися при перших труднощах.

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