"Як можна слухати російську музику: YAKTAK дорікнув українцям, які їздили на концерт Макса Коржа

Відомий співак Ярослав Карпук, що виступає під сценічним псевдонімом YAKTAK﻿, розкритикував українців, які масово поїхали на концерт скандального білоруського виконавця Макса Коржа.

Український виконавець вважає, що хоч Макс Корж і білорус, але співає він російською. А мова — це кордон, заявив YAKTAK. Таку заяву він зробив у коментарі РБК-Україна.

Молодий виконавець обурився, що в Україні є досі прихильники російської музики. На його думку, у нас є безліч чудової музики, якою легко можна замінити російську.

"Я взагалі не слідкую. Я не знаю, які там артисти є. От в 22-му році, 24 лютого, для мене закінчилося все, що я знав про те, тому я не знаю, хто їздив, хто виступає. Я ставлюся, звісно, що негативно, бо хто би що не казав, це російська музика, це російською мовою, а мова — це кордон. Я вважаю, що в цей час нам треба підтримувати наших виконавців, українську музику, а її так багато. Вона така красива в нас. Треба просто почути це", — ділиться артист.

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Ярослав каже, що йому дивно як в деяких українців після всього, що скоїла РФ, є бажання слухати російське.

"Геноцид українського народу століттями триває. Нас століттями вбивають, катують, вивозять. Все, що відбувається кожного дня над нашими містами. Як після цього усього слухати російську музику? Не повертається навіть язик, палець чи вухо, щоб включити це все", — додав артист.

У мережі розкритикували українців, які поїхала на концерт Коржа Фото: Threads

Відомо, що Макс Корж в кінці травня виступив у Бухаресті. Туди масово з’їжджались українці, що послухати виконавця. Стало відомо, що на концерті заборонили українські прапори, а фанів просили не кричати "путін — х*йло".

У мережі стався скандал через концерт Макса Коржа у Бухаресті Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Польща масово депортувала українців після концерту білоруського репера Коржа влітку 2025 року.

Після скандалу з розгортанням фанатами прапора УПА на концерті Макса Коржа закликали зривати українські номерні знаки з автомобілів.

Крім того, Анатолій Анатоліч назвав "про*бом" виїзд українців на концерт Коржа у Бухаресті.