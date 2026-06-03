"Как можно слушать русскую музыку: YAKTAK упрекнул украинцев, которые ездили на концерт Макса Коржа

Известный певец Ярослав Карпук, выступающий под сценическим псевдонимом YAKTAK, раскритиковал украинцев, которые массово поехали на концерт скандального белорусского исполнителя Макса Коржа.

Украинский исполнитель считает, что хоть Макс Корж и белорус, но поет он на русском. А язык — это граница, заявил YAKTAK. Такое заявление он сделал в комментарии РБК-Украина.

Молодой исполнитель возмутился, что в Украине есть до сих пор сторонники русской музыки. По его мнению, у нас есть множество замечательной музыки, которой легко можно заменить российскую.

"Я вообще не слежу. Я не знаю, какие там артисты есть. Вот в 22-м году, 24 февраля, для меня закончилось все, что я знал о том, поэтому я не знаю, кто ездил, кто выступает. Я отношусь, конечно, негативно, потому что кто бы что ни говорил, это русская музыка, это на русском языке, а язык — это граница. Я считаю, что в это время нам надо поддерживать наших исполнителей, украинскую музыку, а ее так много. Она такая красивая у нас. Надо просто услышать это", — делится артист.

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Ярослав говорит, что ему странно как у некоторых украинцев после всего, что совершила РФ, есть желание слушать российское.

"Геноцид украинского народа веками продолжается. Нас веками убивают, пытают, вывозят. Все, что происходит каждый день над нашими городами. Как после этого всего слушать русскую музыку? Не поворачивается даже язык, палец или ухо, чтобы включить это все", — добавил артист.

В сети раскритиковали украинцев, которые поехала на концерт Коржа Фото: Threads

Известно, что Макс Корж в конце мая выступил в Бухаресте. Туда массово съезжались украинцы, что послушать исполнителя. Стало известно, что на концерте запретили украинские флаги, а фанов просили не кричать "путин — х*йло".

В сети произошел скандал из-за концерта Макса Коржа в Бухаресте Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Польша массово депортировала украинцев после концерта белорусского рэпера Коржа летом 2025 года.

После скандала с разворачиванием фанатами флага УПА на концерте Макса Коржа призвали срывать украинские номерные знаки с автомобилей.

Кроме того, Анатолий Анатолич назвал "про*бом" выезд украинцев на концерт Коржа в Бухаресте.