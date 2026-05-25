Анатолий Анатолич назвал "про*бом" выезд украинцев на концерт Коржа (фото)

Известный ведущий высказался о резонансном концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Бухаресте. Он не одобряет, что украинцы увлекаются русскоязычной музыкой.

Анатолий Анатолич назвал "про*бом" массовый выезд украинских подростков на концерт Макса Коржа, который призвал не оскорблять Путина. Выступление певца, на которое приехали толпы поклонников, состоялось на стадионе в Бухаресте, Румыния.

"Украинские подростки которые поехали прыгать под Макса Коржа в Бухарест — это наш с вами про**б. Моя дочь, которая приходит из школы и разговаривает на русском со мной — это наш с вами про**б. Когда я был маленький — у меня не было особого выбора. Либо яркие и невероятные "Утиные истории" и "Джунгли зовут" на ОРТ, либо какая-то неинтересная х**ня на УТ-1. Сейчас вроде все иначе, но все равно русский не исчез, и Макс Корж всегда рядом", — пишет ведущий в Threads.

В комментариях пользователи сети начали отвечать — не всегда корректно и этично. Некоторые юзеры поинтересовались у ведущего, почему в том, что его дочь говорит на русском, виноваты именно украинцы.

"Ваша дочь — ваш про**б, я к ней каким боком?" — поинтересовался Андрей Степашко. "Такие журналисты как ты, наш про**б", — написал мужчина, зарегистрированный под именем "Ипатий Бжозовский".

"Странно, такой сейчас выбор, а русский язык дочери — не ваш личный про**б, а почему-то наш общий. Еще страннее, что вы пропустили весь массив украинского контента 90-х для подростков от "Первых поцелуев" и "Альфа" до "Не все дома" и "Территория А", — ответила Татьяна Микитенко, автор блога о рагулях.

"Ты в упор не видишь, как людей на улице пи**т и похищают люди в масках, зато тебя беспокоит Корж, который выступает за тысячи километров", — добавил Евгений Назаренко.

"Старик, твоя дочь — это чисто твой про**б, а не наш!" — комментирует следующий участник обсуждения.

"Объясни. Я дома разговариваю только на украинском. Они со мной присутствуют на многих ивентах, участвуют в волонтерстве. Я их водил на Ребелию об украинских поэтах и художниках. Но я не могу контролировать ее окружение вне дома", — объяснил свою позицию Анатолий Анатолич.

Кстати, в Threads также распространяют информацию, что перед началом концерта охрана ходила по стадиону и просила отдать украинские флаги.

