Анатолій Анатоліч назвав "про*бом" виїзд українців на концерт Коржа (фото)

Відомий ведучий висловився про резонансний концерт білоруського виконавця Макса Коржа у Бухаресті. Він не схвалює, що українці захоплюються російськомовною музикою.

Анатолій Анатоліч назвав "про*бом" масовий виїзд українських підлітків на концерт Макса Коржа, який закликав не ображати Путіна. Виступ співака, на який приїхали натовпи шанувальників, відбувся на стадіоні в Бухаресті, Румунія.

"Українські підлітки які поїхали стрибати під Макса Коржа в Бухарест – це наш з вами про**б. Моя донька, яка приходить зі школи і розмовляє російською зі мною – це наш з вами про**б. Коли я був маленький – в мене не було особливого вибору. Або яскраві і неймовірні "Утиные истории" і "Джунглі зовут" на ОРТ, або якась нецікава х**ня на УТ-1. Зараз ніби все інакше, але все одно російська не зникла, і Макс корж завжди поруч", – пише ведучий в Threads.

Ведучий Анатолій Анатоліч

Що кажуть люди?

У коментарях користувачі мережі почали відповідати – не завжди коректно та етично. Дехто поцікавився у ведучого, чому в тому, що його донька розмовляє російською, винні саме українці.

"Ваша дочка – ваш про**б, я до неї яким боком?" – поцікавився Андрій Степашко. "Такі журналісти як ти, наш про**б", – написав чоловік, зареєстрований під іменем "Іпатій Бжозовський".

Відповідь Тані Микитенко

"Дивно, такий зараз вибір, а російська мова дочки – не ваш особистий про**б, а чомусь наш спільний. Ще дивніше, що ви пропустили весь масив українського контенту 90-х для підлітків від "Перших поцілунків" і "Альфа" до "Не всі вдома" і "Територія А", – відповіла Тетяна Микитенко, авторка блогу про рагулів.

"Ти в упор не бачиш, як людей на вулиці пи**ть і викрадають люди в масках, зате тебе турбує Корж, який виступає за тисячі кілометрів", – додав Євген Назаренко.

"Старий, твоя донька – це чисто твій про**б, а не наш!" – коментує наступний учасник обговорення.

"Поясни. Я вдома розмовляю тільки українською. Вони зі мною присутні на багатьох івентах, беруть участь в волонтерстві. Я їх водив на Ребелію про українських поетів і митців. Але я не можу контролювати її оточення поза домом", – пояснив свою позицію Анатолій Анатоліч.

До речі, у Threads також поширюють інформацію, що перед початком концерту охорона ходила стадіоном і просила віддати українські прапори.

