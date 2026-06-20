"З четвертої спроби вийшло": дівчина ефектно збила пляшку з голови тренера, але є нюанс (відео)

У США одна фанатка бойових мистецтв вирішила збити пляшку з голови партнера, і це в неї вийшла доволі ефектно. Та коли камера повернулася далі, то стало ясно, що вийшов через ефектний трюк не відразу.

Коли фокус об'єктива повернувся, то там стояли троє хлопців із забинтованими головами, підтвердивши, що ефектний удар на 540 градусів вийшов не відразу. Курйозний епізод видно на опублікованому ролику в Reddit.

Повідомлення швидко стало популярним — набрало понад 37 тис реакцій та сотні коментарів. На короткому ролику дівчину в тренувальному костюмі стоїть перед партнером, який тримає на своїй голові пляшку.

"Для тих, хто ще не бачив", — йдеться в підписі до ролика.

За мить фанатка бойових мистецтв робить крок і стрибок, ефектно робить оберт навколо себе у повітрі на 540 градусів та завдає удару ногою в пляшку. Та злітає з голови чоловіка, а потім чуються аплодисменти зі боку трьох згаданих хлопців у перев'язаними головами.

Відео дня

Точне місце та час зйомки ролика залишився невідомим. Автор повідомлення не вказав цих даних, та в коментарях користувачі запідозрили, що місце курйозного випадку стався в одному з залів у США.

Реакція мережі

У коментарях до вірусного ролика, юзери не стримували сарказму від комедійної складової ролика. Найбільше схвалення мали такі репліки:

"З четвертої спроби вийшло";

"А ті троє як пінгвіни стоять. Мали би подякувати, що живі";

"Ну попри те, вона ефектно видала 540-градусний поворот і удар. Так що техніка і удар є";

"Який шикарний удар. Агов, ви троє — а вам як?".

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