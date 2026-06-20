Перелом века или странная шутка: в Бразилии люди массово получили на телефоны предупреждения о "нападении пришельцев"

В ночь на 20 июня жители Бразилии массово получили на свои мобильные телефоны экстренные уведомления, в которых говорилось о "мизантропии" и "нападении пришельцев". Предупреждения поступили от Национальной службы гражданской обороны.

Такое неожиданное экстренное оповещение получили жители ряда бразильских городов, в частности Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу-Оризонти, Бразилиа, Сальвадора и других. Об этом сообщает местное СМИ Paraná RPC.

Помимо звукового сигнала тревоги, жители Рио-де-Жанейро также сообщили, что получили текстовые сообщения с необычным содержанием. Большинство сообщений содержало лишь слово "мизантропия", которое означает отвращение или неприятие человечества. А в Белу-Оризонти сообщение звучало так: "Защищайтесь: нападение инопланетян, люди, мы прибыли, мизантроп".

После этого Национальный секретариат по вопросам защиты заявил, что обратится в федеральную полицию.

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Экстренные уведомления, полученные жителями Бразилии

Такое странное предупреждение вызвало недоумение у людей, которые бурно обсуждали полученные уведомления в социальных сетях. Оно не имело никакого отношения к климатическим явлениям или чрезвычайным ситуациям, поэтому вызвало целый ряд вопросов.

Внимание людей также привлекло то, что в сообщениях были орфографические ошибки. Сообщения не содержали никакого подтекста, что вызвало подозрения.

Экстренное оповещение о нападении пришельцев, полученное жителями Бразилии

Что говорят официальные службы

Национальная гражданская оборона Бразилии позже сообщила, что платформа, использовавшаяся для рассылки сообщений, была отключена около 01:00 в субботу после того, как "подверглась взлому".

Ведомство выяснило, что предупреждение было отправлено удаленно неизвестным лицом, не имевшим на это соответствующего разрешения, и, вероятно, стало результатом хакерской атаки. Людей заверили, что никакие официальные службы таких сообщений не рассылали, поскольку на тот момент "не было никаких опасных ситуаций, связанных с природными катастрофами".

Издание SouBrasília сообщает, что в настоящее время расследуются две версии инцидента: технический сбой в системе и возможная хакерская атака. Однако пока ни одна из них официально не была исключена.

Напомним, в феврале издание PhoneArena сообщало о том, что многие пользователи iPhone получили "неприемлемые" сообщения на свои смартфоны.

Кроме того, BBC писало о том, как система оповещения дала сбой во время землетрясения в Турции.